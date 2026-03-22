Hannover 96 und Jörg Schmadtke trennen sich nach nur 81 Tagen

"BVB räumt auf!" - die Netzreaktionen zum Kehl-Aus

Nach nur 81 Tagen gehen Hannover 96 und Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke wieder getrennte Wege.

Zweitligist Hannover 96 und Jörg Schmadtke gehen nach nur 81 Tagen wieder getrennte Wege. Einen Nachfolger hat der Klub noch nicht zur Hand.

Die "einvernehmliche Trennung" vom bisherigen Sport-Geschäftsführer zum 31. März gab der Aufstiegsaspirant am Sonntag bekannt.

Eine Entscheidung über die Neubesetzung seiner Position werde man "zu gegebener Zeit" treffen, zunächst werde diese interimsweise durch Geschäftsführer Henning Bindzus und Sportdirektor Ralf Becker übernommen, hieß es in der Klub-Mitteilung.

Schmadtke, der bereits von 2009 bis 2013 die erfolgreichste Zeit der jüngeren Klubgeschichte geprägt hatte, war erst an Heiligabend 2025 in den deutschen Profifußball zurückgekehrt.

Der 62-Jährige trat zum 1. Januar die Nachfolge von Marcus Mann an, den es nach Österreich zu RB Salzburg zog. Sein Vertrag lief ursprünglich noch bis zum 28. Februar 2029.

In Schmadtkes erster Amtszeit bei 96 hatte der Verein die Bundesliga-Saison 2010/11 auf dem vierten Platz beendet, das Team spielte in den beiden Folgejahren zudem in der Europa League.

Nach seinem Abschied arbeitete Schmadtke beim 1. FC Köln und VfL Wolfsburg, vor seinem zweiten Engagement in Hannover war er bis Februar 2024 als Sportdirektor des FC Liverpool tätig.

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