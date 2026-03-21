2. Bundesliga: Elversberg und Paderborn springen auf Platz eins und zwei

ran Fußball Mexikanische Moderatorin erlebt Eklat: „Trat ihm mit voller Wucht in die Eier“ Videoclip • 01:05 Min Link kopieren Teilen

Elversberg schlägt Bielefeld und rückt auf den ersten Tabellenplatz der 2. Liga vor, Paderborn lauert nach einem Sieg gegen Dresden direkt dahinter. Kloses Club beendet Lauterns Serie.

Die SV Elversberg ist im Rennen um den Bundesliga-Aufstieg zurück auf Kurs. Gegen Abstiegskandidat Arminia Bielefeld kam die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner am Samstag zu einem verdienten 3:1 (1:0) und übernahm vorübergehend die Tabellenführung der 2. Bundesliga. Im Spitzenspiel am Abend werden Darmstadt 98 oder Schalke 04 jedoch vorbeiziehen. Die Arminia verpasste beim fünften Spiel nacheinander ohne Sieg den erhofften Befreiungsschlag. Lukas Petkov (38., 69.) und Amara Condé (76.) belohnten die überlegenen Elversberger und sicherten den 15. Saisonsieg. Bielefeld spielte nach der Roten Karte für Marvin Mehlem (51.) lange in Unterzahl, das Anschlusstor durch Christopher Lannert (84.) kam zu spät. Hannover untermauert Aufstiegsambitionen mit Derby-Sieg - KSC siegt dank Last-Minute-Toren Elversberg hatte durch die frühe Verletzung von Bambasé Conté einen jähen Rückschlag verkraften müssen. Der Spielmacher humpelte bei seinem Startelf-Comeback vom Platz und wurde nach nur acht Minuten ausgewechselt. Trotzdem dominierten die Saarländer und hatten beim Pfostenschuss von Petkov (16.) Pech. Tom Zimmerschied (23.) schoss freistehend daneben. Dann erlöste Petkov die spielstarken Elversberger. Kurz nach dem Wiederanpfiff ging Mehlem zu hart in den Zweikampf mit Luca Schnellbacher, traf diesen mit offener Sohle im Bereich der Achillessehne. Elversberg drängte auf den zweiten Treffer, Zimmerschied (59.) scheiterte aus kurzer Distanz. Petkov sorgte mit seinem zweiten Treffer für Sicherheit, Condé machte alles klar.

Joker Tigges sticht doppelt: Paderborn schlägt Dresden Super-Joker Steffen Tigges brachte den SC Paderborn im Aufstiegsrennen wieder auf Kurs. Der Angreifer drehte nach seiner Einwechslung mit einem Doppelpack die Partie gegen Aufsteiger Dynamo Dresden zu einem 2:1 (0:1), die Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann sprang damit zunächst auf den zweiten Tabellenplatz. Tigges (66., 85.) traf zweimal per Kopf und setzte eine Serie fort: Es waren seine Saisontore fünf und sechs, alle erzielte der frühere Kölner mit dem Kopf und vor eigenem Publikum. Vincent Vermeij (32.) hatte die Gäste, die erstmals nach vier Partien wieder als Verlierer das Feld verließen, zunächst in Führung gebracht. Paderborn (51 Punkte) steht nach zuletzt nur zwei Remis vorerst wieder auf einem direkten Aufstiegsrang, wird diesen am Abend aber wieder verlieren. Dann (ab 20:30 Uhr im Liveticker) empfängt Schalke 04 (51) den Verfolger Darmstadt 98 zum Topspiel des 27. Spieltags und kann die Paderborner wie die Lilien (49) überholen. FC Schalke 04: Entscheidung um Dzeko-Sperre gefallen Kettemann hatte nach dem jüngsten Remis in Bielefeld personell reagiert und Top-Torschütze Filip Bilbija zunächst auf die Bank gesetzt. Vermeij prüfte SCP-Torhüter Dennis Seimen dann früh (9.), auf der Gegenseite setzte Laurin Curda eine Hereingabe aus kurzer Distanz über das Tor (18.). Auch Mika Baur kam für die Gastgeber zum Abschluss (27.). Nach der Führung durch Vermeij, der nach einer Ecke am zweiten Pfosten frei zum Kopfball gekommen war, nahm die Partie spürbar Fahrt auf. Nach der Pause vergaben beide Teams hochkarätige Chancen. So hätte Dresden nach einer Doppelchance durch Ben Bobzien (54., Latte) und Jason Ceka (54.) oder Christoph Daferner (63.) erhöhen können, ehe Tigges zuschlug. Stefano Marino (78.) vergab anschließend bei einem Konter über Tigges die riesige Chance auf die Paderborner Führung. Nach einer Ecke fand der Ball dann Tigges' Kopf, Dresdens Schlussmann Tim Schreiber sah dabei nicht gut aus.

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