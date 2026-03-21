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2. Bundesliga: Ohne gesperrten Edin Dzeko - Schalke bleibt Tabellenführer
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Videoclip • 02:37 Min
Ein Remis im Spitzenspiel in Darmstadt reicht Schalke, um wieder an Elversberg und Paderborn vorbeizuziehen und sich an die Spitze zu setzen. Die Lilien bleiben in Lauerstellung
Auch ohne seinen gesperrten Starstürmer Edin Dzeko hat Schalke 04 die Tabellenführung in der 2. Bundesliga behauptet.
Die Königsblauen erkämpften sich im Spitzenspiel bei Darmstadt 98 ein 1:1 (1:1) und liegen sieben Spiele vor Schluss einen Punkt vor den Verfolgern SV Elversberg und SC Paderborn. Die Lilien folgen im engen Aufstiegsrennen einen weiteren Zähler zurück auf Rang vier.
Moussa Sylla, der Winterzugang Dzeko nach dessen Roter Karte gegen Hannover 96 (2:2) ersetzte, brachte Schalke mit seinem ersten Tor nach 912 Minuten in Führung (44.).
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Torjäger Isac Lidberg glich für Darmstadt mit seinem 14. Saisontreffer aus (45.+5). Für die Gastgeber endete eine Serie von sieben Heimsiegen.
Slapstick-Treffer zählt nicht
Die Lilien jubelten früh über einen Slapsticktreffer: Nachdem Loris Karius einen Schuss von Fabian Nürnberger abgewehrt hatte, fabrizierten die Schalker ein kurioses Eigentor. Nikola Katic schoss beim Klärungsversuch den auf dem Rasen liegenden Moussa Ndiaye an, der den Ball ins Tor lenkte (18.).
Doch Schiedsrichter Robert Hartmann nahm die vermeintliche Führung nach Videobeweis zurück: Nürnberger hatte Ndiaye in die Wade getreten.
Darmstadt musste wenig später den nächsten Rückschlag hinnehmen, denn Luca Marseiler verletzte sich ohne Gegnereinwirkung offenbar am Knie so schwer, dass er mit der Trage vom Feld gebracht werden musste (26.). Vor der Pause geriet 98 auch noch in Rückstand: Nach einer Ecke von Adil Aouchiche köpfte Timo Becker an den Pfosten, Sylla staubte per Kopf ab.
Doch Lidberg gelang aus der Drehung der Ausgleich. Nach der Pause rettete Schalke-Keeper Karius in höchster Not gegen Fraser Hornby (62.). Auf der Gegenseite vergab der eingewechselte Christian Gomis eine Großchance (84.).
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