2. Bundesliga: Ohne gesperrten Edin Dzeko - Schalke bleibt Tabellenführer

FC Bayern - Vincent Kompany nimmt Torrekord ins Visier: "Schaffen wir"

Ein Remis im Spitzenspiel in Darmstadt reicht Schalke, um wieder an Elversberg und Paderborn vorbeizuziehen und sich an die Spitze zu setzen. Die Lilien bleiben in Lauerstellung

Auch ohne seinen gesperrten Starstürmer Edin Dzeko hat Schalke 04 die Tabellenführung in der 2. Bundesliga behauptet.

Die Königsblauen erkämpften sich im Spitzenspiel bei Darmstadt 98 ein 1:1 (1:1) und liegen sieben Spiele vor Schluss einen Punkt vor den Verfolgern SV Elversberg und SC Paderborn. Die Lilien folgen im engen Aufstiegsrennen einen weiteren Zähler zurück auf Rang vier.

Moussa Sylla, der Winterzugang Dzeko nach dessen Roter Karte gegen Hannover 96 (2:2) ersetzte, brachte Schalke mit seinem ersten Tor nach 912 Minuten in Führung (44.).

Torjäger Isac Lidberg glich für Darmstadt mit seinem 14. Saisontreffer aus (45.+5). Für die Gastgeber endete eine Serie von sieben Heimsiegen.