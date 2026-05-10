Zweitliga-Rekord
2. Bundesliga: Hertha-Youngster nun jüngster Torschütze der Geschichte im Unterhaus
Veröffentlicht:von Malte Ahrens
ran Fußball Bundesliga
RB Leipzig: Rangnick in Kult-Kutte! Mit schmerzhafter Vorgeschichte
Videoclip • 01:20 Min
Neuer Torrekord in der 2. Bundesliga: Kennet Eichhorn ist am Sonntag zum bisher jüngsten Torschützen der Geschichte im Unterhaus geworden.
Im Abstiegsdrama der 2. Bundesliga hat Hertha BSC entscheidend mitgewirkt. Am 33. Spieltag schlugen die Berliner den Tabellen-17. Greuther Fürth mit 2:1.
Dabei ist Hertha-Talent Kennet Eichhorn Historisches gelungen. Mit 16 Jahren und 287 Tagen traf der zentrale Mittelfeldspieler zum 1:0 gegen die Kleeblätter.
Damit löste er Gunther Reeg als Rekordhalter ab. Der Stürmer traf im Jahr 1985 für den SV Darmstadt mit 16 Jahren und 339 Tagen und hielt seither den Rekord.
Nächste Fußball-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 19:15 Uhr • Fussball
Sportschau im Livestream
45 MinBald verfügbar
Heute, 19:15 Uhr • Fussball
Sportschau im Livestream
45 Min
- Bald verfügbar
Montag, 11.05. 18:00 • Fussball
Frauen-Bundesliga live: RB Leipzig - Bayer Leverkusen
115 MinBald verfügbar
Montag, 11.05. 18:00 • Fussball
Frauen-Bundesliga live: RB Leipzig - Bayer Leverkusen
115 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 14.05. 15:40 • Fussball
Frauen-DFB-Pokal live: VfL Wolfsburg - FC Bayern München
155 MinBald verfügbar
Donnerstag, 14.05. 15:40 • Fussball
Frauen-DFB-Pokal live: VfL Wolfsburg - FC Bayern München
155 Min
Eichhorn erst zweiter Spieler unter 17 Jahren mit Tor im Unterhaus
In der jüngeren Vergangenheit war Assan Ouedraogo für den FC Schalke 04 im Jahr 2023 in die Liste vorgedrungen.
Da der jetzige Leipziger damals schon 17 Jahre und 80 Tage alt war, ist Eichhorn erst der zweite Spieler, der bei seinem Debüt-Treffer im Unterhaus seinen 17. Geburtstag noch vor sich hatte.
Trotz Überzahl erzielten die Fürther erst in der 88. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2, was im Abstiegskampf eine bittere Niederlage bedeutete. Vor dem letzten Spieltag liegen sie zwei Punkte hinter dem Relegationsrang und drei Zähler hinter dem rettenden Ufer.
Weitere News aus der 2. Liga
2. Bundesliga
Elversberg verspielt Aufstiegs-Matchball - Münster steigt ab
2. Bundesliga
Relegation zur 2. Bundesliga live im Ticker, Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream
2. Bundesliga
Kater nach Ibiza-Trip: Schalke geht in Nürnberg baden
2. Bundesliga
Hannover beschert Elversberg Matchball - Magdeburg vor Rettung
2. Bundesliga
SCP patzt im Aufstiegsrennen
2. Bundesliga
Die Schalke-Märchensammlung - eine Liebeserklärung