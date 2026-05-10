Neuer Torrekord in der 2. Bundesliga: Kennet Eichhorn ist am Sonntag zum bisher jüngsten Torschützen der Geschichte im Unterhaus geworden.

Im Abstiegsdrama der 2. Bundesliga hat Hertha BSC entscheidend mitgewirkt. Am 33. Spieltag schlugen die Berliner den Tabellen-17. Greuther Fürth mit 2:1.

Dabei ist Hertha-Talent Kennet Eichhorn Historisches gelungen. Mit 16 Jahren und 287 Tagen traf der zentrale Mittelfeldspieler zum 1:0 gegen die Kleeblätter.

Damit löste er Gunther Reeg als Rekordhalter ab. Der Stürmer traf im Jahr 1985 für den SV Darmstadt mit 16 Jahren und 339 Tagen und hielt seither den Rekord.