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Zweitliga-Rekord

2. Bundesliga: Hertha-Youngster nun jüngster Torschütze der Geschichte im Unterhaus

Veröffentlicht:

von Malte Ahrens

ran Fußball Bundesliga

RB Leipzig: Rangnick in Kult-Kutte! Mit schmerzhafter Vorgeschichte

Videoclip • 01:20 Min

Neuer Torrekord in der 2. Bundesliga: Kennet Eichhorn ist am Sonntag zum bisher jüngsten Torschützen der Geschichte im Unterhaus geworden.

Im Abstiegsdrama der 2. Bundesliga hat Hertha BSC entscheidend mitgewirkt. Am 33. Spieltag schlugen die Berliner den Tabellen-17. Greuther Fürth mit 2:1.

Dabei ist Hertha-Talent Kennet Eichhorn Historisches gelungen. Mit 16 Jahren und 287 Tagen traf der zentrale Mittelfeldspieler zum 1:0 gegen die Kleeblätter.

Damit löste er Gunther Reeg als Rekordhalter ab. Der Stürmer traf im Jahr 1985 für den SV Darmstadt mit 16 Jahren und 339 Tagen und hielt seither den Rekord.

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Eichhorn erst zweiter Spieler unter 17 Jahren mit Tor im Unterhaus

In der jüngeren Vergangenheit war Assan Ouedraogo für den FC Schalke 04 im Jahr 2023 in die Liste vorgedrungen.

Da der jetzige Leipziger damals schon 17 Jahre und 80 Tage alt war, ist Eichhorn erst der zweite Spieler, der bei seinem Debüt-Treffer im Unterhaus seinen 17. Geburtstag noch vor sich hatte.

Trotz Überzahl erzielten die Fürther erst in der 88. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2, was im Abstiegskampf eine bittere Niederlage bedeutete. Vor dem letzten Spieltag liegen sie zwei Punkte hinter dem Relegationsrang und drei Zähler hinter dem rettenden Ufer.

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