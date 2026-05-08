2. Bundesliga: Paderborn patzt im Aufstiegsrennen - Pleite für Bielefeld am Betzenberg

Der SC Paderborn hat in der 2. Bundesliga am 33. Spieltag einen Rückschlag im Aufstiegsrennen erlitten. Im Kampf gegen den Abstieg verpasste Arminia Bielefeld einen Befreiungsschlag.

Dem SC Paderborn scheint im engen Rennen um den Aufstieg in der 2. Bundesliga die Luft auszugehen.

Die Ostwestfalen kamen zum Auftakt des 33. Spieltags nur zu einem 2:2 (1:0) gegen den Karlsruher SC. Nach dem vierten Spiel ohne Sieg schwinden die Chancen auf die Rückkehr in die Bundesliga.

Zwar sprang die Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann vorübergehend auf Relegationsplatz drei, am Wochenende können die SV Elversberg und Hannover 96 aber den Vorsprung ausbauen.

Filip Bilbija (20.) brachte die Paderborner, die zuletzt durch die Pleiten gegen Zweitliga-Meister Schalke 04 (2:3) und in Elversberg (1:5) sowie dem Remis in Hannover (1:1) große Rückschläge erlitten hatten, in Führung. Fabian Schleusener (75.) und Shio Fukuda (79.) drehten die Partie für den KSC. Sebastian Klaas (85.) sicherte Paderborn immerhin einen Punkt.