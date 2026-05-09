Der FC Schalke 04 ist nach seiner Aufstiegs-Party auf Ibiza im Duell gegen den Klub aus Nürnberg mit 0:3 untergegangen. Trotz eigener Chancen verlor man auch in der Höhe gerecht.

Zweitliga-Meister Schalke 04 steckt die Aufstiegsparty mit anschließendem Ibiza-Kurztrip offensichtlich noch in den Knochen. Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic unterlag am Samstagabend beim 1. FC Nürnberg hochverdient mit 0:3 (0:2) und kassierte die erste Liganiederlage seit dem 31. Januar.

In der Vorwoche hatten die Knappen mit einem 1:0-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf die Rückkehr in die Bundesliga nach drei Jahren Abstinenz perfekt gemacht.

Im Anschluss war die Mannschaft um Stürmer Edin Dzeko und Kapitän Kenan Karaman für einige Tage zum Feiern nach Ibiza geflogen. Trainer Muslic sagte im Vorfeld der Partie, es gehe darum, zurück in den "Wettkampfmodus" zu schalten: "Wir fahren nach Nürnberg, um das Spiel zu gewinnen."