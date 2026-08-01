ran Fußball Neymar-Skulpturen enthüllt! Besondere Ehre für Santos-Legende Videoclip • 01:16 Min Link kopieren Teilen

Am 28. August beginnt die Bundesliga-Saison 2026/27. Bis dahin testen die Klubs ihre Form in zahlreichen Testspielen. ran gibt einen Überblick, wie die Testspiele der Bundesligisten am Samstag, 1. August, verliefen.

Die Bundesligisten sind mittlerweile längst in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 gestartet. Die Spielzeit beginnt am 28. August. Am Samstag testeten zahlreiche Klubs ihre Form in der Vorbereitung in Testspielen, unter anderem Borussia Dortmund und der FC Schalke 04. Regionalliga: 1860 München verpflichtet Sohn der Musik-Ikone Phil Collins ran gibt einen Überblick, wie die Testspiele der Bundesligisten am Samstag, 1. August, verliefen.

Bayer Leverkusen - Rot-Weiss Essen 3:0 (2:0) Tore: 1:0 Maza (9.), 2:0 Schick (23., Elfmeter), 3:0 Culbreath (79.) Vor dem Aufbruch ins Trainingslager hat Bayer Leverkusen am Samstag im Ulrich-Haberland-Stadion das Testspiel gegen Drittligist Rot-Weiss Essen mit 3:0 (2:0) gewonnen. Cheftrainer Carles Martinez setzte dabei erstmals einige WM-Teilnehmer wie Patrik Schick, Mark Flekken und Ibrahim Maza von Beginn an auf. Der algerische Nationalspieler Maza war es dann auch, der für die frühe Führung der Werkself sorgte, Routinier Schick legte später per Strafstoß nach. Für den Schlusspunkt sorgte Montrell Culbreath per Kopf. Direkt nach dem Test geht es für Leverkusen nun ins Trainingslager nach Blankenhain im Weimarer Land.

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RB Leipzig - SC Verl 4:0 (1:0) - Testspiel über 120 Minuten Tore: 1:0 Klostermann (60.), 2:0 Baku (72.), 3:0 Banzuzi (85.), 4:0 Harder (120.) Auch ohne die wechselwilligen Yan Diomande und Peter Gulacsi hat RB Leipzig einen souveränen Testspielsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Martín Demichelis gewann gegen den Drittligisten SC Verl nach 2x60 Minuten 4:0 (1:0). Diomande, der Medienberichten zufolge vor einem Transfer zum spanischen Rekordmeister Real Madrid stehen soll, fehlte offiziell wegen eines Infekts. Der mögliche Wechsel zu den Königlichen und Startrainer José Mourinho zieht sich in die Länge, die Ablösesumme soll über 100 Millionen Euro betragen. Ob Diomande am Samstag mit in das Trainingslager in das österreichische Saalfelden reist, ist noch offen. Bei Torwart Gulacsi wurde kein näherer Grund für seine Abwesenheit genannt. Angeblich soll es den früheren Kapitän der Leipziger wie Diomande nach Spanien zum FC Villarreal ziehen.

FC Tokyo - Borussia Dortmund 0:1 (0:0) Tor: 0:1 Silva (54.) Borussia Dortmund hat bei der Rückkehr der WM-Fahrer einen knappen Testspielsieg gefeiert. Der Vizemeister gewann zum Abschluss seiner Asienreise beim FC Tokyo dank eines Treffers von Fábio Silva (54.) mit 1:0 (0:0). Die Begegnung war in der 33. Minute wegen starker Regenfälle und einer Gewitterwarnung unterbrochen worden, nach etwa einer halben Stunde Pause rollte der Ball wieder. Mit den deutschen Nationalspielern Felix Nmecha, Waldemar Anton und Maximilian Beier, Daniel Svensson aus Schweden sowie dem Österreicher Carney Chukwuemeka standen fünf WM-Fahrer in der Startformation. Letzterer musste das Spiel aber bereits nach 22 Minuten wieder verlassen, der 22-Jährige hatte sich früh ohne Gegnereinwirkung offenbar das Knie verdreht.

Hessen Kassel - FC Schalke 04 0:5 (0:2) Tore: 0:1 Karaman (36.), 0:2 Adamu (40.), 0:3 Aouchiche (57.), 0:4 Sylla (63.), 0:5 Tanaka (74.) Vor über 18.000 Fans feierte Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 einen souveränen 5:0 (2:0)-Testspielsieg bei Hessen Kassel. Kenan Karaman (36.) und Neuzugang Junior Adamu (40.) sorgten schon im ersten Durchgang für einen komfortablen Vorsprung der Gelsenkirchener. Nach dem Seitenwechsel legten Adil Aouchiche, Moussa Sylla und Satoshi Tanaka für 04 nach. Sorgen gibt es bei den Königsblauen nach dem Testspiel in Kassel rund um Neuzugang Robin Gosens. Der Routinier musste schon nach einer Viertelstunde angeschlagen vom Feld, später ebenso Dejan Ljubicic, der in die Kabine humpelte.

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Dynamo Dresden - 1. FC Union Berlin 2:1 (1:1) Tore: 0:1 Rothe (19.), 1:1 Hauptmann (22.), 2:1 Vermeij (52.) Kurz vor der Abfahrt ins Trainingslager nach Österreich hat Union Berlin im Testspiel gegen Zweitligist Dynamo Dresden mit 1:2 (1:1) verloren. Nachdem Tom Rothe (19.) die Köpenicker zunächst per Kopf in Führung brachte, kippte die Partie in weiterer Folge noch zugunsten der Gastgeber. Damit ist Union nun schon seit fünf Spielen in Folge ohne Sieg, kann sich aber schon am Sonntag rehabilitieren. Dann geht es noch vor der Abreise nach Österreich im nächsten Test gegen Cagliari Calcio.

Hansa Rostock - Borussia Mönchengladbach 1:3 (0:0) Tore: 0:1 Ullrich (49.), 0:2 Stöger (58.), 0:3 Lidberg (71.), 1:3 Kölle (90.) Borussia Mönchengladbach hat sich dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit letztlich doch klar im Testspiel gegen Hansa Rostock durchgesetzt. Im ersten Test trafen unter anderem Isac Lidberg für die "Fohlen". Der Schwede wechselte zuletzt von Darmstadt zur Borussia.

Energie Cottbus - SV Werder Bremen 2:4 (1:2) - Testspiel über 120 Minuten Tore: 1:0 Tolcay Cigerci (6.), 1:1 Musah (32.), 1:2 Mbangula (45.), 1:3 Erevbenagie (105.), 2:3 Borgmann (110.), 2:4 Chuki (120.) Im Testspiel über 120 Minuten bei Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus konnte sich der SV Werder Bremen schlussendlich mit 4:2 (2:1) durchsetzen. Unter den Bremer Torschützen war unter anderem Neuzugang Chuki, der in der 120. Minute für den Schlusspunkt sorgte. Aufseiten der Hanseaten feierte im zweiten Durchgang der österreichische Nationaltorhüter Alexander Schlager sein Debüt für die Werderaner.

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VfB Stuttgart - FC Paris 2:2 (2:0) - Testspiel über 120 Minuten Tore: 1:0 Jovanovic (15.), 2:0 Zagadou (54.), 2:1 Koleosho (71.), 2:2 Koleosho (108.) Der VfB Stuttgart kam im ersten Härtetest der Saison-Vorbereitung zu einem 2:2-Unentschieden im 120-Minuten-Test gegen den FC Paris. Dabei legten die Schwaben gut los, ging durch Lazar Jovanovic nach einer Viertelstunde in Führung und erhöhte in der 54. Minute durch Dan-Axels Zagadous Kopfballtreffer auf 2:0. Zudem vergab Stuttgarts Maximilian Mittelstädt nach gut einer halben Stunde einen Elfmeter gegen Kevin Trapp (32.). Nach dem Seitenwechsel schlugen dann die Franzosen durch einen Doppelpack von Luca Koleosho (71., 108.) zurück und kamen noch zu einem Remis. "Es war der erste richtige Härtetest – und damit genau das, was wir jetzt brauchten. Wir können viel Positives aus der Partie gegen Paris mitnehmen, haben Chancen kreiert und hatten gute Phasen in unserem Auftritt. Es ist schade, dass wir das Spiel schlussendlich nicht gewonnen haben. Insgesamt haben wir eine gute Grundlage und gute Eindrücke gesammelt, um nun im Trainingslager die nächsten Schritte in der Vorbereitung zu machen", wird VfB-Coach Sebastian Hoeneß auf der Homepage des Vereins zitiert. Stuttgart trifft in einer Woche bei der Generalprobe vor dem Bundesliga-Auftakt am 8. August auf Premier-League-Klub FC Everton.

1899 Hoffenheim - Karlsruher SC 3:0 (2:0) - Testspiel über 120 Minuten Tore: 1:0 Burger (14.), 2:0 Conte (58.), 3:0 Tohumcu (87.) Im Testspiel gegen den Zweitligisten Karlsruher SC behielt 1899 Hoffenheim mit 3:0 (2:0) klar die Oberhand über 120 Minuten. Schon nach gut einer Viertelstunde sorgte der Niederländer Wouter Burger im Dietmar-Hopp-Stadion für den Führungstreffer der Kraichgauer, knapp vor der Pause des XXL-Testspiels erzielte Bambase Conte dann den zweiten Treffer der TSG. Für den Schlusspunkt sorgte Leih-Rückkehrer Umut Tohumcu, der zuletzt in der Rückrunde in der 2. Bundesliga für Holstein Kiel spielte.

VfL Osnabrück - SC Paderborn 0:2 (0:1) Tore: 0:1 Baur (45.), 0:2 Wernet (78.) Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn hat sich am Samstagnachmittag im Testspiel gegen den Zweitligisten VfL Osnabrück mit 2:0 (1:0) durchgesetzt. Für die Tore der Gäste sorgten Mika Baur (45.) und Vigo Wernet (78.), die schon nach einer Viertelstunde einen Rückschlag erlitten. Marcel Hoffmeier musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Auch im zweiten Durchgang hatte der SCP einen Ausfall zu beklagen, Sven Michel musste aufgrund von muskulären Problemen vom Feld.

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1. FSV Mainz 05 - Udinese Calcio 3:3 (1:3) Tore: 1:0 Becker (4.), 1:1 Davis (18.), 1:2 Zaniolo (22.), 1:3 Davis (37.), 2:3 Becker (49.), 3:3 Königsdörffer (60.) Dem 1. FSV Mainz 05 gelang im Testspiel gegen Serie-A-Klub Udinese Calcio im österreichischen Mittersill eine beachtliche Aufholjagd. Die Mannschaft von Coach Urs Fischer lag zur Pause bereits mit 1:3 in Rückstand, kam aber noch zu einem 3:3-Unentschieden. Mann des Spiels aufseiten des FSV war Sheraldo Becker. Er brachte die Mainzer zunächst früh in Führung und kurz nach der Pause sorgte er mit seinem Doppelpack für den Anschlusstreffer zum 2:3. Gut zehn Minuten später glich dann Ransford aus.

Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt (0:0) Tore: 0:1 Burkardt (51.)

Hamburger SV - FC Everton (0:1) Tore: 0:1 Röhl (40.), 1:1 Daka (49.)