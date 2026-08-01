Michael Olise lehnte Angebot des FC Bayern während der WM 2026 ab

ran Fußball Bundesliga Max Eberl knallhart: "Sie haben keine Zukunft beim FC Bayern" Videoclip • 02:40 Min Link kopieren Teilen

FC Bayerns Sportvorstand Max Eberl blickt genervt auf die Transfergerüchte um Michael Olise und verrät, dass der Franzose während der WM 2026 ein besonderes Angebot des Vereins ablehnte.

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FC Bayern: Dieses Angebot lehnte Michael Olise ab Des Weiteren verrät Eberl bei einer Medienrunde am Mittwoch, dass er während der WM mit dem Bayern-Star in Austausch stand und diesem ein besonderes Angebot unterbreitete. Der 52-Jährige offenbart, dass er Olise einen Rückennummer-Wechsel angeboten hat: "Wir haben ihn gefragt, ob er die Nummer 11 haben möchte, wie bei der WM." In der französischen Nationalmannschaft lief Olise mit 11 auf. Diese wurde mit dem Abgang von Leihgabe Nicolas Jackson kürzlich erst frei. Olise hat das Angebot jedoch abgelehnt: "Nein, er würde gerne die 17 weiter behalten." Über die Nummer 11 darf sich nun Neuzugang Nathaniel Brown freuen. FC Bayern München: Nathaniel Brown wechselt zum FCB - Vertrag bis 2031

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