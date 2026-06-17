ran Fußball WM 2026: England beklaut! Fans scherzen über Harry Kane in Unterhose Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Luka Vuskovic gibt am Mittwoch mit Kroatien sein WM-Debüt gegen England. Mit Harry Kane als direktem Gegenspieler wartet eine echte Mammutaufgabe.

Bei Luka Vuskovic ist vor dem ersten Spiel in Gruppe L bereits volle Konzentration angesagt. In einem Interview mit "Sport Bild" verrät der Ex-Hamburger, dass er sich schon frühzeitig auf das Spiel der Kroaten gegen die "Three Lions" (ab 22:00 Uhr im Liveticker und im Stream auf Joyn) vorbereitete. Im Fokus steht dabei die Spielweise von Harry Kane. WM 2026: England vs. Kroatien heute ab 22:00 LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Livestream

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"Er ist eine Maschine" In der vergangenen Bundesliga-Saison erfuhr Vuskovic am eigenen Leib, wie es ist, Harry Kane zu verteidigen. "Harry Kane ist ein unglaublicher Stürmer. Wir müssen jede Sekunde fokussiert sein. Denn er ist eine Maschine, er nutzt beinahe jede Chance eiskalt aus. Das macht ihn so gefährlich", sagte er. So musste der junge kroatische Innenverteidiger in der Bundesliga eine 0:5-Hinspielpleite gegen die Bayern einstecken. Dabei gelang Kane ein Doppelpack. Auch im Rückspiel (2:2) war der Engländer einmal erfolgreich. Jetzt soll Kane am besten ohne Tor bleiben. Auch interessant: WM 2026: Spielt Harry Kane? Voraussichtliche England-Aufstellung Im Interview verrät der 19-Jährige, dass er Englands Starstürmer genau analysiere. Dabei greift er offenbar auch auf Daten seines Ex-Vereins zurück: "Kane ist ein unglaublicher Stürmer, der sich auch immer wieder gerne zurückfallen lässt, um das Spiel von hinten heraus aufzubauen. Das macht ihn zusätzlich so stark." Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zu England gegen Kroatien gibt es wie gewohnt auf ran.de – inklusive Toren, Highlights und allen wichtigen Szenen.

Vuskovic über das Team und Kapitän Luka Modric Viel Lob erhält auch das eigene Team - allen voran Luka Modric. "Er ist unglaublich, weil er einfach ein Top-Kapitän ist. In allen Belangen. Von ihm kann man sich so viel abschauen, allein seine Professionalität. Er ist kein aggressiver, sondern bewusster Leader", sagt Vuskovic über seinen Kapitän. Mit Blick auf das kroatische Team äußert der 19-Jährige: "Wir haben eine starke Mannschaft, die viel erreichen kann. Ich bin sehr glücklich und stolz, dabei zu sein." Der Mannschaft scheint der Vuskovic offenbar viel zuzutrauen. Warum auch nicht? Bei den vergangenen Turnieren schlossen die Kroaten gut ab. Bei der WM 2018 in Russland mussten sie sich erst im Finale geschlagen geben. Die WM 2022 in Katar beendete man auf Platz drei. Ob das junge Talent Routinier Harry Kane im Griff hat und ob es diesmal vielleicht sogar für den ganz großen Titel reicht, bleibt abzuwarten.

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