2. Bundesliga
Dynamo Dresden vs. Hertha BSC: Partie nach Ausschreitungen und Jagdszenen unterbrochen
Veröffentlicht:von ran
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Videoclip • 02:15 Min
Schwere Ausschreitungen im Zweitliga-Topspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC. Dynamo-Anhänger machen Jagd auf Hertha-Fans, die Polizei muss eingreifen.
Das Zweitliga-Topspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC ist von schweren Ausschreitungen überschattet worden, die Partie musste nach rund 20 Minuten Spielzeit unterbrochen werden.
Zuvor hatten vermummte Chaoten von Dynamo den Fanblock verlassen und waren Richtung Gästeblock der Hertha-Anhänger unterwegs. Der Auslöser dafür ist noch unklar, allerdings hatte es bereits zuvor auch im Hertha-Block Pyrotechnik gegeben, die auch aufs Feld geworfen wurde.
Die Dynamo-Fans, die sich an der Seitenlinie auf dem Weg zum Hertha-Block machten, schossen Raketen in die Gruppe der Hertha-Fans, diese antworteten ebenfalls mit Pyrotechnik in Richtung der Aufrührer. Zu diesem Zeitpunkt hatte Schiedsrichter Sven Jablonski die Partie bereits unterbrochen.
Auf dem Rückweg wurden die Dynamo-Anhänger von mehreren Polizisten verfolgt, die Beamten bildeten anschließend eine Kette vor dem Dresdner K-Block. Kapitän Stefan Kutschke machte sich auf den Weg zum Block, um schlichtende Worte an den Anhang zu richten, musste aber unverrichteter Dinge wieder umdrehen.
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Geklaute Zaunfahne als Auslöser?
Offenbar entwendeten die Dresdner Anhänger Fanutensilien aus dem Hertha-Block, nach der Rückkehr in ihren Block des Rudolf-Harbig-Stadions waren Bilder zu sehen, wie blau-weiße Banner verbrannt wurden.
"Das ist in dem Moment sehr unwirklich. Das hat auf dem Fußballplatz überhaupt nichts zu suchen. Wir stehen alle ein Stück weit unter Schock", sagte Dresdens Sport-Geschäftsführer Sören Gonther bei "Sky". Auslöser soll "wohl ein Fahnenklau" gewesen sein. Der Verein distanziere sich "ganz klar" von so einem Verhalten.
Nach rund 20 Minuten Unterbrechung wurde die Partie wiederaufgenommen. Schon zu Beginn war das Spiel aufgrund von Pyronebel für mehrere Minuten unterbrochen worden.
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