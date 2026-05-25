Bundesliga
Bundesliga: VfB Stuttgart holt Grischa Prömel aus Hoffenheim - Bilal El Khannouss bleibt
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
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Videoclip • 02:30 Min
Der VfB Stuttgart treibt die Planungen für die neue Saison voran. Grischa Prömel kommt von der TSG Hoffenheim, ein Leih-Star bleibt langfristig.
DFB-Pokalfinalist VfB Stuttgart hat Mittelfeldspieler Grischa Prömel verpflichtet. Wie der Verein am Montag bekannt gab, wechselt der 31 Jahre alte gebürtige Stuttgarter vom Ligakonkurrenten TSG Hoffenheim zu den Schwaben. Beim Champions-League-Teilnehmer erhält er einen Vertrag bis 2029.
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Damit spielt Prömel künftig auch an der Seite von Bilal El Khannouss. Wie die Schwaben mitteilten, sei die bisherige Leihe vertragsgemäß in eine dauerhafte Verpflichtung übergangen. Der Marokkaner unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Bislang war El Khannouss von Leicester City ausgeliehen, in seiner ersten Spielzeit gelangen dem offensiven Mittelfeldspieler in 41 Pflichtspielen neun Tore und sieben Vorlagen.
"Der Wunsch, zum VfB zu wechseln, steckt schon länger in mir drin", sagte Prömel: "Ich bin in Cannstatt geboren, in Esslingen aufgewachsen und habe den VfB über all die Jahre hinweg stets verfolgt. Für mich geht nun in gewisser Weise ein Traum in Erfüllung und ich freue mich, ab der neuen Saison den Brustring tragen zu dürfen."
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Bundesliga: Prömel bei der TSG ein absoluter Dauerbrenner
Prömel war im Sommer 2022 von Union Berlin zur TSG Hoffenheim gewechselt. In insgesamt 150 Bundesligaeinsätzen für die beiden Vereine erzielte er 23 Tore. Internationale Erfahrung hat Prömel bereits bei Union gesammelt, als er mit den Berlinern in der Saison 2021/2022 in der Conference League spielte. In der kommenden Saison wird er mit dem VfB in der Königsklasse auflaufen.
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Auch Torhüter Marius Funk wechselt nach Stuttgart. Der 30-Jährige kommt von Energie Cottbus, wo er als Stammtorwart maßgeblich zum Aufstieg in die 2. Bundesliga beigetragen hatte. Für Funk ist es eine Rückkehr nach zehn Jahren: Er durchlief beim VfB alle Nachwuchsmannschaften ab der U15.
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