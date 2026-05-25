Bundesliga
FC Schalke 04: Loris Karius soll wohl neuer Topverdiener werden
Veröffentlicht:von ran.de
2. Bundesliga
Schalke 04: Erst Aufstieg, jetzt Baby-Glück! Loris Karius wieder Papa
Videoclip • 01:34 Min
Nach dem Bundesliga-Aufstieg plant FC Schalke 04 wohl die langfristige Zusammenarbeit mit Stammkeeper Loris Karius.
Beim FC Schalke 04 laufen nach dem Aufstieg in die Bundesliga die Planungen für die Rückkehr in Deutschlands Fußball-Oberhaus.
Weiterhin eine wichtige Rolle soll der bisherige Stammtorhüter Loris Karius spielen. Laut "kicker" stehen die Chancen gut, dass der 32-Jährige seinen bis 2027 laufenden Vertrag bei den Gelsenkirchenern verlängern wird.
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Zuletzt bestätigte Sportvorstand Frank Baumann, dass Schalke "schon vor ein paar Wochen proaktiv auf Loris und seinen Berater zugegangen" sei, um einen Vertragsverlängerung zu besprechen.
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Löst Karius nun Karaman als Topverdiener ab?
Demnach habe Schalke dem Torhüter laut Baumann "ein verbessertes Angebot gemacht". Dem Bericht nach würde der frühere Liverpool-Keeper bei einer Verlängerung zum Topverdiener im Kader aufsteigen.
Das neue Angebot soll Karius rund eine Million Euro Jahresgehalt einbringen, damit würde er Kapitän Kenan Karaman als Bestverdiener im Kader des Aufsteigers ablösen.
S04 hat wohl zwei Düsseldorfer im Visier
Neben der angestrebten Verlängerung mit Karius versuchen die Schalker natürlich auch, den Aufstiegskader qualitativ noch zu verstärken - und sollen dafür in die unmittelbare Nachbarschaft blicken.
Wie "Sky" berichtet, dürften die Königsblauen Interesse an den beiden Düsseldorfern Satoshi Tanaka und Cedric Itten haben, die zuletzt mit der Fortuna in die 3. Liga abgestiegen sind. Durch den Abstieg soll die Ausstiegsklausel bei Mittelfeldspieler Tanaka lediglich noch bei einer Million Euro liegen.
Itten könnte dem Bericht nach wohl sogar ablösefrei von Düsseldorf zu Schalke wechseln, da er keinen Vertrag für die 3. Liga haben dürfte. Der 29-jährige Schweizer überzeugte trotz des Fortuna-Abstiegs mit zuletzt 15 Zweitliga-Toren in der Saison 2025/26.
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