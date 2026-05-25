2. Bundesliga Schalke 04: Erst Aufstieg, jetzt Baby-Glück! Loris Karius wieder Papa Videoclip • 01:34 Min Link kopieren Teilen

Nach dem Bundesliga-Aufstieg plant FC Schalke 04 wohl die langfristige Zusammenarbeit mit Stammkeeper Loris Karius.

Beim FC Schalke 04 laufen nach dem Aufstieg in die Bundesliga die Planungen für die Rückkehr in Deutschlands Fußball-Oberhaus. Weiterhin eine wichtige Rolle soll der bisherige Stammtorhüter Loris Karius spielen. Laut "kicker" stehen die Chancen gut, dass der 32-Jährige seinen bis 2027 laufenden Vertrag bei den Gelsenkirchenern verlängern wird. Relegation zur 2. Bundesliga: Rückspiel Greuther Fürth - Rot-Weiss Essen am 26. Mai ab 19:50 Uhr live auf Joyn streamen Zuletzt bestätigte Sportvorstand Frank Baumann, dass Schalke "schon vor ein paar Wochen proaktiv auf Loris und seinen Berater zugegangen" sei, um einen Vertragsverlängerung zu besprechen.

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Löst Karius nun Karaman als Topverdiener ab? Demnach habe Schalke dem Torhüter laut Baumann "ein verbessertes Angebot gemacht". Dem Bericht nach würde der frühere Liverpool-Keeper bei einer Verlängerung zum Topverdiener im Kader aufsteigen. Das neue Angebot soll Karius rund eine Million Euro Jahresgehalt einbringen, damit würde er Kapitän Kenan Karaman als Bestverdiener im Kader des Aufsteigers ablösen.