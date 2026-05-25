Beim italienischen Topklub AC Mailand wird nach der verpasste Champions-League-Qualifikation Tabula rasa in der Führungetage gemacht.

Nach dem verpassten Einzug in die Champions League hat der italienische Traditionsklub AC Mailand zum Rundumschlag ausgeholt und nahezu die gesamte Chef-Etage sowie Trainer Massimiliano Allegri entlassen.

Wie der Klub aus der Lombardei am Montag mitteilte, wurden neben dem Coach auch Geschäftsführer Giorgio Furlani (47), Sportdirektor Igli Tare (52) und der Technische Direktor Geoffrey Moncada (39) mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden. Klub-Berater Zlatan Ibrahimovic (44) darf bleiben.

Milan hatte am letzten Spieltag der Serie A die schon sicher geglaubte Königsklassen-Qualifikation durch das 1:2 gegen Cagliari Calcio noch verspielt.

Dem Team um Sturm-Leihgabe Niclas Füllkrug hätte bereits ein Unentschieden für die Champions League genügt, die die Mailänder nun zum zweiten Mal in Folge verpassen. Stattdessen qualifizierten sie sich als Tabellenfünfter für die Europa League.