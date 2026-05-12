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2. Bundesliga

FC Schalke 04: Ex-Trainer Huub Stevens sieht S04 noch nicht bundesligareif

Veröffentlicht:

:newstime

Fußball-Weltmeister stürzt nach Karriereende in tiefe Krise

Videoclip • 01:10 Min • Ab 12

Huub Stevens zweifelt an der Bundesligatauglichkeit seines früheren Klubs Schalke 04 und erklärt was dafür nötig ist.

Nach dem umjubelten Aufstieg von Schalke 04  hat Huub Stevens Zweifel an der Bundesligatauglichkeit seines früheren Klubs geäußert.

"Es muss viel passieren. Vier, fünf, vielleicht sechs neue Spieler sind nötig, die wirklich zu Schalke passen", forderte der Niederländer im Interview mit "Sport1":

"In der aktuellen Form wird es schwer in der Bundesliga."

Stevens, der die Knappen 1997 zum Triumph im UEFA-Cup geführt hatte, schwor die Königsblauen auf Abstiegskampf im Oberhaus ein.

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Stevens über S04: "Reicht im Moment noch nicht"

"Schalke will mitspielen und gute Spiele gegen große Gegner machen – das ist klar. Aber dafür reicht es im Moment noch nicht", sagte der 72-Jährige.

Der Aufstieg sei "die Basis, jetzt müssen die richtigen Schritte folgen". Dazu müsse der Klub die Euphorie auf Schalke nun nutzen.

Trainer Miron Muslic ist aus Stevens' Sicht dafür der richtige Mann. Es habe vom ersten Tag an gepasst. "Er gibt alles für Schalke, ist ehrlich, direkt und erreicht Spieler und Fans. Das ist hier extrem wichtig", erklärte Stevens.

Muslic wisse, "wie groß Schalke ist. Aber er hat hier eine echte Chance, etwas aufzubauen."

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