Huub Stevens zweifelt an der Bundesligatauglichkeit seines früheren Klubs Schalke 04 und erklärt was dafür nötig ist.

Nach dem umjubelten Aufstieg von Schalke 04 hat Huub Stevens Zweifel an der Bundesligatauglichkeit seines früheren Klubs geäußert.

"Es muss viel passieren. Vier, fünf, vielleicht sechs neue Spieler sind nötig, die wirklich zu Schalke passen", forderte der Niederländer im Interview mit "Sport1":

"In der aktuellen Form wird es schwer in der Bundesliga."

Stevens, der die Knappen 1997 zum Triumph im UEFA-Cup geführt hatte, schwor die Königsblauen auf Abstiegskampf im Oberhaus ein.