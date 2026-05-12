ran Fußball Bundesliga FC St. Pauli: "Wer sind wir?" Blessin von Frage genervt Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Der Abstiegskampf in der Bundesliga steht kurz vor der Entscheidung. Auf den letzten drei Rängen haben alle Teams 26 Punkte und entscheiden am 34. Spieltag, wer direkt runter muss und wer zwei Extra-Spiele in der Relegation bekommt.

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16. Platz: VfL Wolfsburg Der VfL hat alles in der eigenen Hand. Mit der besten Tordifferenz und den meisten geschossenen Toren steht man aktuell auf dem 16. Platz und trifft auf St. Pauli. Sieg Wolfsburg: Setzt man sich im direkten Duell durch, dürfte die Relegation gesichert sein. Angesichts der drei Tore Unterschied in der Differenz zu Heidenheim, bei der im Falle eines Sieges noch weitere hinzukommen, scheint ein Sieg der Wölfe alles klar zu machen. Unentschieden Wolfsburg: Sollten die Wolfsburger am Millerntor nicht über ein Remis hinauskommen, muss man auf Schützenhilfe aus Mainz hoffen. Heidenheim dürfte nicht gewinnen, um hinter dem VfL zu bleiben. Niederlage Wolfsburg: Verliert man gegen St. Pauli, ist der Abstieg allerdings gewiss.

17. Platz: 1. FC Heidenheim 1846 Für Heidenheim ist nicht nur das eigene Spiel entscheidend, sondern auch das Duell zwischen dem VfL und den Hamburgern. Sieg Heidenheim: Sollte Heidenheim gewinnen, ist man weiterhin auf ein Unentschieden zwischen den beiden Konkurrenten angewiesen. Dann geht es in die Relegation. Bei einem Sieg des VfL müsste Heidenheim die drei Tore aufholen, die man aktuell hinter den Wölfen steht. Hinzu kommt die Differenz, mit der St. Pauli das Nachsehen hätte. Gewinnen die Hamburger, geht es darum, wer höher gewinnt und die bessere Tordifferenz hat. Sollten beide bei derselben Differenz stehen, hat man mit aktuell 13 mehr geschossenen Toren den Vorteil. Unentschieden Heidenheim: Ein Unentschieden würde den direkten Abstieg bedeuten. Sollte St. Pauli gegen Wolfsburg auch unentschieden spielen, bleibt der VfL aufgrund der Tordifferenz vor Heidenheim. Bei einem Sieg einer der beiden Mannschaften hätte man punktetechnisch das Nachsehen. Niederlage Heidenheim: Auch bei einer Niederlage gegen Mainz wäre der direkte Abstieg sicher.

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