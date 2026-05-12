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34. Spieltag: Abstiegsszenarien zwischen Wolfsburg, St. Pauli und Heidenheim - Dreikampf um die Relegation
Aktualisiert:von Malte Ahrens
ran Fußball Bundesliga
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Videoclip • 01:04 Min
Der Abstiegskampf in der Bundesliga steht kurz vor der Entscheidung. Auf den letzten drei Rängen haben alle Teams 26 Punkte und entscheiden am 34. Spieltag, wer direkt runter muss und wer zwei Extra-Spiele in der Relegation bekommt.
In der Bundesliga haben sich 15 Mannschaften bereits den Startplatz für die nächste Saison gesichert. Drei kämpfen am letzten Spieltag um den 16. Platz, der zwei Relegationsspiele gegen den Tabellendritten der 2. Bundesliga mit sich bringt.
Der VfL Wolfsburg, der 1. FC Heidenheim und der FC St. Pauli stehen allesamt bei 26 Punkten. Der VfL hat dabei die leicht bessere Tordifferenz von -26. Die beiden Konkurrenten stehen bei jeweils -29.
Alle Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Liga sowie zwischen dem deutschen Unterhaus und der 3. Liga gibt es vom 21. bis 26. Mai 2026 jeweils ab 19:50 Uhr LIVE in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn.
Besonders brisant ist, dass St. Pauli und Wolfsburg in einem entscheidenden Spiel am Millerntor direkt aufeinandertreffen werden. Heidenheim spielt unterdessen gegen Mainz 05.
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ran hat die möglichen Szenarien am letzten Spieltag zusammengefasst.
16. Platz: VfL Wolfsburg
Der VfL hat alles in der eigenen Hand. Mit der besten Tordifferenz und den meisten geschossenen Toren steht man aktuell auf dem 16. Platz und trifft auf St. Pauli.
Sieg Wolfsburg: Setzt man sich im direkten Duell durch, dürfte die Relegation gesichert sein. Angesichts der drei Tore Unterschied in der Differenz zu Heidenheim, bei der im Falle eines Sieges noch weitere hinzukommen, scheint ein Sieg der Wölfe alles klar zu machen.
Unentschieden Wolfsburg: Sollten die Wolfsburger am Millerntor nicht über ein Remis hinauskommen, muss man auf Schützenhilfe aus Mainz hoffen. Heidenheim dürfte nicht gewinnen, um hinter dem VfL zu bleiben.
Niederlage Wolfsburg: Verliert man gegen St. Pauli, ist der Abstieg allerdings gewiss.
17. Platz: 1. FC Heidenheim 1846
Für Heidenheim ist nicht nur das eigene Spiel entscheidend, sondern auch das Duell zwischen dem VfL und den Hamburgern.
Sieg Heidenheim: Sollte Heidenheim gewinnen, ist man weiterhin auf ein Unentschieden zwischen den beiden Konkurrenten angewiesen. Dann geht es in die Relegation.
Bei einem Sieg des VfL müsste Heidenheim die drei Tore aufholen, die man aktuell hinter den Wölfen steht. Hinzu kommt die Differenz, mit der St. Pauli das Nachsehen hätte.
Gewinnen die Hamburger, geht es darum, wer höher gewinnt und die bessere Tordifferenz hat. Sollten beide bei derselben Differenz stehen, hat man mit aktuell 13 mehr geschossenen Toren den Vorteil.
Unentschieden Heidenheim: Ein Unentschieden würde den direkten Abstieg bedeuten.
Sollte St. Pauli gegen Wolfsburg auch unentschieden spielen, bleibt der VfL aufgrund der Tordifferenz vor Heidenheim. Bei einem Sieg einer der beiden Mannschaften hätte man punktetechnisch das Nachsehen.
Niederlage Heidenheim: Auch bei einer Niederlage gegen Mainz wäre der direkte Abstieg sicher.
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18. Platz: FC St. Pauli
Der FC St. Pauli hat die schlechteste Ausgangslage. Grund sind die geschossenen Tore der Hamburger. In 33 Spielen traf man lediglich 28 Mal.
Sieg St. Pauli: Für die Hanseaten ist ein Sieg unumgänglich. Trotzdem müsste man weiterhin dafür sorgen, dass man Wolfsburg mit mehr Toren Unterschied schlägt als Heidenheim die Mainzer.
Gewinnt Heidenheim nicht, würde ein einfacher Sieg genügen.
Unentschieden St. Pauli: Bei einem Unentschieden ist der Abstieg aufgrund der mehrfach erwähnten Tordifferenz unvermeidlich.
Niederlage St. Pauli: Auch eine Niederlage bedeutet die Rückkehr ins Unterhaus für die Kiezkicker.
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