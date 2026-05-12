Bundesliga
Eintracht Frankfurt plant wohl Mega-Umbruch mit bis zu 30 Transfers
Veröffentlicht:von SID
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Bei Eintracht Frankfurt könnte im Sommer ein großer Umbruch mit bis zu 30 Transfers anstehen.
Eintracht Frankfurt plant im Sommer offenbar einen großen Umbruch und könnte bis zu 30 Transfers tätigen. Das berichtet die "Bild".
Demnach sind alle acht Leihspieler, die im Sommer nach Frankfurt zurückkehren, nicht Teil der Planung für die kommende Saison und dürften das Team direkt wieder verlassen, darunter auch Elye Wahi (OGC Nizza) und Junior Dina Ebimbe (Stade Brest).
Hinzu kommt auch Noel Futkeu, für den die SGE nach seiner starken Saison in Fürth die Rückkaufoption gezogen hat und der nun gewinnbringend weiterverkauft werden soll.
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Eintracht Frankfurt: Verkauf von Top-Talenten geplant
Neben den Leihspielern sollen aber auch mehrere Spieler des aktuellen Kaders verkauft werden, konkret nennt der Bericht Nmandi Collins, Fares Chaibi, Ellyes Skhiri sowie Nathaniel Brown, Hugo Larsson und Can Uzun.
Dazu sollen die auslaufenden Verträge von Mahmoud Dahoud, Timothy Chandler und dem geliehenen Arnaud Kalimuendo nicht verlängert werden.
Die dadurch generierten Einnahmen will die SGE in neue Transfers stecken, um die enttäuschende Saison vergessen zu machen. Vor dem letzten Spieltag liegt Frankfurt nur auf dem achten Rang und könnte das internationale Geschäft komplett verpassen.
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