Bei Eintracht Frankfurt könnte im Sommer ein großer Umbruch mit bis zu 30 Transfers anstehen.

Eintracht Frankfurt plant im Sommer offenbar einen großen Umbruch und könnte bis zu 30 Transfers tätigen. Das berichtet die "Bild".

Demnach sind alle acht Leihspieler, die im Sommer nach Frankfurt zurückkehren, nicht Teil der Planung für die kommende Saison und dürften das Team direkt wieder verlassen, darunter auch Elye Wahi (OGC Nizza) und Junior Dina Ebimbe (Stade Brest).

Hinzu kommt auch Noel Futkeu, für den die SGE nach seiner starken Saison in Fürth die Rückkaufoption gezogen hat und der nun gewinnbringend weiterverkauft werden soll.