3. Liga: Enges Rennen an der Spitze - Schweinfurt erster Absteiger

Der 1. FC Schweinfurt ist am 32. Spieltag der erste feste Absteiger in der dritten Liga. Gegen Rot-Weiss Essen verlor der fränkische Klub mit 1:3. Der Tabellenführer VfL Osnabrück verlor unterdessen das Topspiel gegen den MSV Duisburg.

Der 1. FC Schweinfurt steht als erster Absteiger der 3. Fußball-Liga fest. Die Mannschaft des früheren Nationalspielers Jermaine Jones unterlag am Dienstag mit 1:3 (0:2) gegen den Aufstiegsaspiranten Rot-Weiss Essen und kann das rettende Ufer bei noch sechs ausstehenden Spielen nicht mehr erreichen. Der fränkische Klub hatte erst im vergangenen Sommer die Rückkehr in den Profifußball nach 21 Jahren gefeiert.

3. Liga: Osnabrück verliert in Duisburg

Essen (61 Punkte) festigte derweil im engen Aufstiegsrennen den zweiten Tabellenplatz und erhöhte den Druck auf Tabellenführer VfL Osnabrück: Die Niedersachsen unterlagen im Topspiel des Tages beim MSV Duisburg mit 0:1 (0:1). Auch der Tabellendritte Energie Cottbus (60) machte durch einen 3:0 (2:0)-Erfolg gegen 1860 München Boden auf die Osnabrücker (64) gut. Duisburg (57) lauert auf Rang vier.

In Schweinfurt besiegelten Dickson Abiama (25.), Torben Müsel (39.) und Marvin Obuz (76.) den Abstieg des 1. FC, bei dem Jones sein Amt im Februar angetreten hatte. Für Essen war es der sechste Sieg in Serie. In Duisburg traf Florian Krüger (30.) zum Sieg gegen den Tabellenführer.