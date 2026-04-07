Der FC Bayern München trifft in der Champions League auf Real Madrid. Max Eberl ist vor dem Duell voller Optimismus.

Erstmals seit 2012 will sich der FC Bayern München gegen Real Madrid in der Champions League durchsetzen. Dafür wäre ein gutes Ergebnis im Santiago Bernabeu am Dienstagabend hilfreich.

Vincent Kompany habe "unglaublich viel Vertrauen in das, was die Jungs machen können", sagte er bei "Prime Video" über sein Team: "Wir haben es uns verdient, hier hinzukommen und zu sagen: Lass uns einfach Bayern sein. Bayern ist nicht Madrid, aber Bayern ist Bayern."

Deshalb habe er "Bock" auf dieses Spiel, das sein 100. als Trainer des FCB sein wird. "Es sind zwei Spiele, wir haben das Rückspiel in München, hier ist der erste Step. Wir wollen unser Spiel machen", sagte Serge Gnabry, der ankündigte, dass die Münchner offensiv und selbstbewusst auftreten wollen. Er spüre "sehr viel Vorfreude".

"Angespannt" zeigte sich Max Eberl, "aber positiv. Wir haben es uns verdient, hier herzukommen und das nicht als krasser Außenseiter". Den Schlüssel gegen Real Madrid sehe er darin, ihre Offensive einzuschränken.