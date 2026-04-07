Champions League
FC Bayern bei Real - "Bayern ist nicht Madrid, aber...": Die Stimmen vor dem Kracher
Veröffentlicht:von Justin Kraft
ran Fußball
FC Bayern - Fanmarsch zum Bernabeu: "Wir sche***en auf Madrid"
Videoclip • 01:12 Min
Der FC Bayern München trifft in der Champions League auf Real Madrid. Max Eberl ist vor dem Duell voller Optimismus.
Erstmals seit 2012 will sich der FC Bayern München gegen Real Madrid in der Champions League durchsetzen. Dafür wäre ein gutes Ergebnis im Santiago Bernabeu am Dienstagabend hilfreich.
Vincent Kompany habe "unglaublich viel Vertrauen in das, was die Jungs machen können", sagte er bei "Prime Video" über sein Team: "Wir haben es uns verdient, hier hinzukommen und zu sagen: Lass uns einfach Bayern sein. Bayern ist nicht Madrid, aber Bayern ist Bayern."
Deshalb habe er "Bock" auf dieses Spiel, das sein 100. als Trainer des FCB sein wird. "Es sind zwei Spiele, wir haben das Rückspiel in München, hier ist der erste Step. Wir wollen unser Spiel machen", sagte Serge Gnabry, der ankündigte, dass die Münchner offensiv und selbstbewusst auftreten wollen. Er spüre "sehr viel Vorfreude".
"Angespannt" zeigte sich Max Eberl, "aber positiv. Wir haben es uns verdient, hier herzukommen und das nicht als krasser Außenseiter". Den Schlüssel gegen Real Madrid sehe er darin, ihre Offensive einzuschränken.
Fußball-Videos
"Das stressigste Stadion der Welt"
Einfach wird es gewiss nicht für den FCB. "Es ist das schwerste Auswärtsspiel", sagte Mats Hummels über seine Gastauftritte in Madrid: "Es ist das stressigste Stadion der Welt." Dennoch erwarte er ein sehr gut eingestelltes Bayern mit guten Chancen.
Dass Harry Kane wieder mit an Bord ist, dürfte diese Chancen nochmal erhöht haben. "Er war nicht so lange weg, wie es vielleicht aussah", erklärte Kompany, der zudem davon ausgeht, dass Kane komplett fit für dieses Hinspiel ist.
Mehr News zur Champions League
Champions League
Champions League: TV-Übertragung, Streams, Spielplan, Teams und Ergebnisse
Duell in der Königsklasse
Real vs. FC Bayern heute live und kostenlos: Wer zeigt die Champions League?
Champions League
Erster Real-Star ist fürs Rückspiel gesperrt
Fußball
Bayern-Fans machen Madrid zu ihrer Festung
Champions League
Kane bereit für Real? Aufstellung steht fest
Champions League
Bayerns "Bilanz des Grauens" gegen Real