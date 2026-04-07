Der FC Bayern München will in Madrid am Abend den Grundstein für den Einzug ins Halbfinale der Champions League legen. Die Fans sind bereits auf Temperatur.

Für den FC Bayern geht es in der Champions League jetzt um alles. Im Viertelfinale der Königsklasse treffen sie auf Real Madrid. Dabei steht zunächst das vielleicht schwerste Auswärtsspiel des Wettbewerbs an.

Bei Real Madrid muss der FCB sich in eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel bringen. Mit dabei: Rund 4.000 Fans des deutschen Rekordmeisters, die in der spanischen Hauptstadt bereits weit vor Anpfiff für Stimmung sorgen.

Wie bei jedem Auswärtsauftritt der Bayern gegen die Königlichen hat der "Club Nr. 12" – Dachverband der Münchner Fanszene – ein Treffen an der Plaza de Castilla organisiert. Um 17.45 Uhr trafen sich die Bayern-Fans dort, um eine halbe Stunde später zum Santiago Bernabeu zu marschieren.

Erste Videos auf Social Media zeigen, dass die mitgereisten Anhänger bereits in Topform sind.