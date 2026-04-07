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FC Bayern München: Fans machen Madrid zu ihrer Festung
Aktualisiert:von Justin Kraft
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Videoclip • 02:28 Min
Der FC Bayern München will in Madrid am Abend den Grundstein für den Einzug ins Halbfinale der Champions League legen. Die Fans sind bereits auf Temperatur.
Für den FC Bayern geht es in der Champions League jetzt um alles. Im Viertelfinale der Königsklasse treffen sie auf Real Madrid. Dabei steht zunächst das vielleicht schwerste Auswärtsspiel des Wettbewerbs an.
Bei Real Madrid muss der FCB sich in eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel bringen. Mit dabei: Rund 4.000 Fans des deutschen Rekordmeisters, die in der spanischen Hauptstadt bereits weit vor Anpfiff für Stimmung sorgen.
Wie bei jedem Auswärtsauftritt der Bayern gegen die Königlichen hat der "Club Nr. 12" – Dachverband der Münchner Fanszene – ein Treffen an der Plaza de Castilla organisiert. Um 17.45 Uhr trafen sich die Bayern-Fans dort, um eine halbe Stunde später zum Santiago Bernabeu zu marschieren.
Erste Videos auf Social Media zeigen, dass die mitgereisten Anhänger bereits in Topform sind.
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Die letzten Erinnerungen an Auswärtsreisen sind für die Bayern derweil alles andere als positiv. 2024, 2018 und 2017 waren die Partien im Bernabeu jeweils gleichbedeutend mit dem Aus in der Champions League.
2014 verloren die Münchner trotz starker Leistung mit 0:1 und konnten das Ergebnis im Rückspiel nicht mehr drehen. Letztmals siegreich war der FCB 2012, als es ins Elfmeterschießen ging und man dort den Einzug ins "Finale dahoam" perfekt machen konnte.
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"An einem guten Tag können wir in Madrid den Grundstein für das Weiterkommen legen", zeigt sich der "Club Nr. 12" in einem Post auf Facebook optimistisch in Bezug auf das heutige Aufeinandertreffen: "Die Betonung liegt auf WIR. Seid laut, seid ausdauernd. Weniger Videos für Oma und Opa oder Insta, mehr klatschen, einhaken, springen."
Die Fans werden im Bernabeu gewiss lautstark zu hören sein.
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