3. Liga
3. Liga: Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg legen im Aufstiegskampf mit klaren Siegen vor
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:19 Min
Rot-Weiss Essen feiert in der 3. Liga einen klaren Sieg und untermauert seine Aufstiegsambitionen. Auch der MSV Duisburg gewinnt deutlich.
Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen hat seine beeindruckende Erfolgsserie fortgesetzt. Das Team von Trainer Uwe Koschinat feierte am 33. Spieltag beim 4:1 (1:1) gegen den FC Ingolstadt den siebten Sieg in Folge.
Fünf Spieltage vor Saisonende schloss Essen zumindest über Nacht die Lücke zu Spitzenreiter VfL Osnabrück (beide 64 Punkte), die Niedersachsen bestreiten am Sonntag (ab 13:30 Uhr im Livestream auf Joyn) das Topspiel gegen den Tabellendritten Energie Cottbus (60).
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Abiama Dickson brachte Essen traumhaft in Führung (19.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Jasper Maljojoki (28.) konterte Jannik Hofmann kurz nach Wiederanpfiff (47.). Klaus Gjasula (90.+2) und Jaka Cuber Potocnik (90.+5) erhöhten kurz vor dem Ende.
Auch Aufsteiger MSV Duisburg mischt weiter ganz vorne mit, das Team von Trainer Dietmar Hirsch setzte sich mit 4:1 (2:0) bei Waldhof Mannheim durch. Mit nun 60 Punkten auf dem Konto lässt der MSV die Tabellenspitze damit immer weiter zusammenrücken.
Dominik Kother (8., 41.), Lex Tyger Lobinger (48.) und Thilo Töpken (81.) sorgten für klare Verhältnisse. Für Mannheim traf Felix Lohkemper kurz nach seiner Einwechslung (61.).
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