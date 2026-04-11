ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Alphonso Davies unterschreibt bei Red Bull - Fans in Aufruhr Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Rot-Weiss Essen feiert in der 3. Liga einen klaren Sieg und untermauert seine Aufstiegsambitionen. Auch der MSV Duisburg gewinnt deutlich.

Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen hat seine beeindruckende Erfolgsserie fortgesetzt. Das Team von Trainer Uwe Koschinat feierte am 33. Spieltag beim 4:1 (1:1) gegen den FC Ingolstadt den siebten Sieg in Folge. Fünf Spieltage vor Saisonende schloss Essen zumindest über Nacht die Lücke zu Spitzenreiter VfL Osnabrück (beide 64 Punkte), die Niedersachsen bestreiten am Sonntag (ab 13:30 Uhr im Livestream auf Joyn) das Topspiel gegen den Tabellendritten Energie Cottbus (60).

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