Der 1. FC Lok Leipzig und die Würzburger Kickers spielen den letzten verbliebenen Platz im deutschen Profifußball aus. Dabei will niemand diese Partie spielen - nicht einmal der DFB.

Der 1. FC Lok Leipzig, Meister der Regionalliga Nordost, empfängt die Würzburger Kickers zum ersten Aufstiegsspiel zur 3. Liga. Rund 11.000 Fans werden im ausverkauften Bruno-Plache-Stadion in Leipzig dabei sein.

Was nach großem Fußballfest klingt, ist in Wahrheit auch ein Symbol für eine jahrelange Systemdebatte, die der deutsche Amateurfußball mit sich schleppt.

Denn Lok ist Meister - und muss trotzdem noch ran. Zum dritten Mal in sechs Jahren stehen die Blau-Gelben in dieser Situation. 2020 scheiterten sie am SC Verl, im Vorjahr am TSV Havelse. Nun geht es gegen Würzburg, das vor fünf Jahren noch Zweitligist war.

Kapitän Djamal Ziane, der seit 2014 für seinen Heimatklub spielt, findet dafür klare Worte: "Es ist immer noch aufregend, es sind immer noch die Spiele, in denen es um alles geht, aber es bleiben auch immer noch die sinnlosen Spiele, die man absolvieren muss."

Auf der anderen Seite steht ein Klub, der diese Spiele eigentlich gar nicht hätte spielen sollen. Die Würzburger Kickers sind nur deshalb dabei, weil weder der 1. FC Nürnberg II noch die SpVgg Unterhaching den Aufstieg antraten. Beide Teams verzichteten auf eine Drittligalizenz. Dieser Umstand sorgt für Frustration, darüber sind sich die Beteiligten einig: Die Regionalliga braucht dringend eine Reform.