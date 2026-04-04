Fußball
3. Liga: VfL Osnabrück liegt nach Heimsieg klar auf Aufstiegskurs - auch Cottbus siegt
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:54 Min
Der VfL Osnabrück marschiert weiter in Richtung Zweitliga-Aufstieg. Aber auch Verfolger Energie Cottbus ist erfolgreich.
Der VfL Osnabrück liegt in der 3. Fußball-Liga weiter klar auf Aufstiegskurs. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz besiegte das Schlusslicht 1. FC Schweinfurt 05 4:0 (2:0) und führt die Tabelle nach dem siebten Erfolg in Serie mit 64 Punkten vor Energie Cottbus (57 Zähler) an.
Cottbus kam nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg zu einem 3:0 (2:0) beim Tabellenvorletzten TSV Havelse.
Niklas Wiemann (27.), Lars Kehl (37.), Robin Meißner (61.) und Frederik Christensen (83.) erzielten die Tore für Osnabrück. Axel Borgmann (20.), Tolcay Cigerci (23.) und Moritz Hannemann (57.) waren für Cottbus erfolgreich.
Rot-Weiss Essen (55) kann Cottbus am Samstagabend mit einem Sieg gegen den MSV Duisburg (54) wieder von Platz zwei verdrängen. Der SC Verl (54) ist am Sonntag beim SSV Ulm gefordert.
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