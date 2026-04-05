ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Trotz Sieg! Fans fordern drastische Konsequenzen vor Real Videoclip • 02:04 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern beweist in Freiburg Moral und dreht ganz spät noch einen Zwei-Tore-Rückstand. Die Noten und Einzelkritiken zu den Stars des Rekordmeisters.

Drei Tage vor dem Champions-League-Kracher bei Real Madrid hat der FC Bayern in der Bundesliga einen Sieg der Moral gefeiert. Der Rekordmeister drehte im Auswärtsspiel beim SC Freiburg spät einen 0:2-Rückstand und gewann durch einen Doppelschlag in der Nachspielzeit noch mit 3:2 (0:0). Ohne Harry Kane und mit Michael Olise nur auf der Bank taten sich die Bayern lange schwer, nach der Einwechslung des Franzosen wurden die Münchner aber gefährlicher. Mann des Spiels war jedoch Tom Bischof, der gleich zwei Treffer aus der Distanz erzielte. ran zeigt die Noten der Bayern-Stars zum Auftritt im Breisgau.

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Manuel Neuer Der Kapitän kehrt nach gut einem Monat Pause zurück zwischen die Pfosten. Leistet sich nach knapp fünf Minuten einen bösen Ballverlust gegen Höler, der aber folgenlos bleibt. Verhindert mit einem überragenden Reflex gegen den Freiburger Angreifer den Rückstand (28.). Nicht weniger beeindruckend seine Parade gegen Lienhart (34.), auch wenn der Freiburger wohl im Abseits stand. Chancenlos bei Manzambis Traumtor (46.), irrt vor dem 0:2 durch Höler (71.) hingegen durch den Strafraum und kann nur unsauber klären. Macht sich damit seine bis dahin starke Leistung zunichte. ran-Note: 4

Josip Stanisic Nominell ist der Kroate als Rechtsverteidiger aufgestellt, sucht aber bei weiten Schlägen immer wieder die Tiefe in der Offensive. Lässt damit jedoch teilweise viel Raum in seinem Rücken für Freiburger Angriffe. Sein schlampiger Pass auf Karl leitet das Freiburger Führungstor durch Manzambi (46.) ein. Rückt nach Tahs Auswechslung ins Abwehrzentrum und macht es dort solide. ran-Note: 4

Jonathan Tah Der Innenverteidiger hat mit der stets gefährlichen Freiburger Offensive alle Hände voll zu tun. Muss nach Kimmich-Fehlpass zum taktischen Foul gegen Suzuki greifen und sieht Gelb (25.). Macht wohl auch deshalb vor der Stundenmarke Platz für Laimer. ran-Note: 3

Minjae Kim Solider Auftritt des Südkoreaners, der anstelle von Upamecano zum Einsatz kommt. Bleibt ohne groben Fehler und ist in den Zweikämpfen zur Stelle. Kommt bei der Großchance von Höler (52.) aber zu spät. ran-Note: 3

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Tom Bischof Auffälligster Spieler der Bayern in der Anfangsphase, hat die ersten Abschlüsse des Rekordmeisters. Vergibt vor der Pause zudem aus guter Position frei vor dem Tor die Führung (43.). Bekommt defensiv mit zunehmendem Spielverlauf immer größere Probleme, ist aber offensiv stets präsent und für eine gefährliche Hereingabe gut. Nach dem 0:2 nur noch im offensiven Mittelfeld zu finden, wo er mit einem Doppelpack aus der Distanz (81., 90.+2) das große Comeback ermöglicht. ran-Note: 1

Joshua Kimmich Kann dem Spiel nicht die gewohnte Stabilität geben, leistet sich immer wieder ungewohnte Fehlpässe und lässt Kreativität vermissen. Hatte schon deutlich bessere Auftritte in dieser Saison, ehe sein starker Steckpass auf Davies in der Nachspielzeit den Siegtreffer der Bayern einleitet. ran-Note: 3

Leon Goretzka Auftritt mit Licht und viel Schatten beim Nationalspieler. Schlägt einige kluge Bälle, wirkt aber defensiv nicht immer auf der Höhe. Lässt sich vor Treus Großchance (15.) zu leicht von Manzambi vernaschen und ist auch beim Freiburger Führungstreffer von Manzambi zu passiv. Muss schließlich für Pavlovic weichen. ran-Note: 4

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Lennart Karl Lange eines der schwächeren Spiele des Youngsters, der zwar viel versucht, dem aber nur wenig gelingt. Im Dribbling bleibt er oft hängen, wenn er mal vorbeikommt, sind seine Anspiele zu ungenau. Verliert vor dem Freiburger Führungstor den Ball. Rückt nach Olises Einwechslung vermehrt auf die Zehnerposition - und plötzlich dreht sich die Geschichte. Bedient zunächst Bischof vor dessen erstem Tor und wird dann in der Nachspielzeit mit seinem Siegtreffer zum Bayern-Helden. Es war zugleich das 100. Saisontor des FCB in dieser Bundesliga-Spielzeit. ran-Note: 2

Raphael Guerreiro Unter der Woche wurde der Abschied des Portugiesen zum Saisonende verkündet, in Freiburg darf er von Beginn an ran. Kommt gut ins Spiel und serviert einige tolle Pässe, wird mit zunehmender Spieldauer aber immer unsichtbarer und kann dem Spiel kaum etwas geben. Wird nach gut zehn Minuten in der zweiten Halbzeit durch Olise ersetzt. ran-Note: 4

Luis Diaz In der Anfangsphase leistet sich der Kolumbianer viel zu viele Fehlpässe. Braucht gegen disziplinierte und engagierte Freiburger Gegenspieler lange, um ins Spiel zu finden. Vor allem Treu macht ihm das Leben schwer. Hat Pech, als Atubolu seinen Strahl aus dem Kreuzeck fischt (81.). ran-Note: 4

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Serge Gnabry Bekleidet in Abwesenheit des angeschlagenen Kane und des gesperrten Jackson die Position im Sturmzentrum - zumindest formell. Ist im Spielaufbau aber teilweise sehr tief zu finden, weshalb er in seiner eigentlichen Rolle lange kaum auftaucht. Gefährlicher Distanzschuss vor der Pause, der knapp links am Tor vorbeigeht (45.). In der zweiten Halbzeit schließlich kaum noch zu sehen, wird folgerichtig gegen Musiala ausgetauscht. ran-Note: 4