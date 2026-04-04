Mainz 05: Doppelpacker Tietz schockt Hoffenheim

Der FSV Mainz 05 setzt seine fantastische Serie unter Urs Fischer fort und gewinnt in Hoffenheim. Die Sinsheimer müssen dagegen einen herben Dämpfer im Kampf um die Champions-League-Plätze hinnehmen.

Phillip Tietz (13., 79.) erwischte die TSG mit einem Doppelpack kalt, der zwischenzeitliche Ausgleich von Fisnik Asllani (23.) war zu wenig. Das Team von Urs Fischer wies im Abstiegskampf einmal mehr seine starke Form nach, blieb im sechsten Ligaspiel in Serie ungeschlagen. Das Ziel Klassenerhalt rückt mit nun 33 Punkten immer näher, am Donnerstag geht es erstmal im Viertelfinal-Hinspiel in der Conference League gegen Racing Straßburg.

Der TSG Hoffenheim geht im Rennen um die Königsklasse im Saisonendspurt offenbar die Luft aus. Das Team von Christian Ilzer verlor sein Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 mit 1:2 (1:1) und kassierte erstmals in dieser Spielzeit zwei Niederlagen in Folge. Von den letzten sechs Partien gewannen die Kraichgauer lediglich eine - und die gegen Schlusslicht Heidenheim. So wird es im Kampf um Rang vier schwierig.

Trotz der jüngsten Erfolgsserie mahnte Fischer sein Team zur Demut. "Wir waren mal Letzter, jetzt sind wir Elfter", sagte der Coach vor der Partie mit Blick auf die Tabelle, "aber abgerechnet wird nach 34 Spieltagen. Geschafft ist noch gar nichts." Es zähle "jeder Punkt". Seine Mannschaft war vor 30.150 Zuschauern für den Champions-League-Aspiranten der erwartet eklige Gegner, agierte ohne den weiter verletzten Nadiem Amiri bissig in den Zweikämpfen und stand defensiv sehr kompakt.

Erst recht mit der frühen Führung im Rücken, beim ersten guten Angriff nickte Tietz eine Flanke von Philipp Mwene perfekt ins Eck. Die Hoffenheimer wirkten schockiert, hatten in dieser Phase Probleme im Kombinationsspiel. Aus dem Nichts traf dann allerdings Asllani traumhaft aus 18 Metern in den Winkel. Fortan entwickelte sich ein munteres Spiel mit guten Torchancen auf beiden Seiten und leichten Vorteilen für die TSG.

Für die Ilzer-Elf vergaben Alexander Prass (28.) und Albian Hajdari (31.), auf der Gegenseite parierte Oliver Baumann stark gegen Jae-sung Lee (25.) und Paul Nebel (43.). In Durchgang zwei erwischten erneut die Mainzer den besseren Start, Stefan Posch vergab freistehend aus drei Metern (49.). Insgesamt wurden die Torraumszenen nun allerdings deutlich seltener, ein Großteil der Partie spielte sich im Mittelfeld ab.

Ilzer versuchte nach einer Stunde mit der Einwechslung von Andrej Kramaric einen Impuls zu setzen, doch offensiv war bis auf einen Pfostentreffer von Wouter Burger (81.) kaum ein Durchkommen. Stattdessen staubte Tietz auf der Gegenseite nach seinem eigenen Schuss erfolgreich ab.