Champions League
Champions League: Darum findet das Finale zwischen Paris Saint-Germain und FC Arsenal zu ungewohnter Uhrzeit statt
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:56 Min
Das Finale der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und FC Arsenal in Budapest wird ungewöhnlich früh bereits um 18 Uhr angepfiffen. ran erklärt, warum das ab dieser Saison so ist.
Das Finale der Champions League findet 2026 in Budapest in der Puskas Arena statt. Dabei wird es beim Aufeinandertreffen zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal zu einer Neuerung kommen.
Zum ersten Mal wird das Finale in diesem Jahr bereits um 18:00 Uhr MEZ angepfiffen. In der Vergangenheit war für gewöhnlich 21:00 Uhr die bevorzugte Anstoßzeit.
Durch die Veränderung soll laut der FIFA für ein durch die Optimierung von Logistik und Abläufen am Spieltag sowie durch andere konkrete Vorteile für ein besseres Erlebnis für Fans, Mannschaften und Austragungsstädte gesorgt werden."
Neben den Vorteilen für Fans und Veranstalter vor Ort begründet die UEFA die Entscheidung auch mit einem weltweit besseren Zugang für Fans. "Es wird eine einladende Atmosphäre geschaffen, die es Familien und Kindern leicht macht, dem größten und wichtigsten Fußballspiel der Saison beizuwohnen", heißt es weiter.
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Champions League: Finale in Zukunft mit kinderfreundlicher Anstoßzeit
Die An- und Abreise für Fans vor Ort soll durch die neue Anstoßzeit ebenfalls erleichtert werden: "Angereiste Fans können vor allem nach dem Spiel öffentliche Verkehrsmittel besser erreichen, um sicher und bequem vom Stadion abzureisen. In den Austragungsstädten wird es einen positiven wirtschaftlichen Effekt geben, da die Fans nach dem Spiel die Möglichkeit haben, weiterzufeiern."
Und auch die globalen Zuschauer an den Bildschirmen sollen in Zukunft noch besser erreicht werden: "Die neue Anstoßzeit entspricht auch besseren Übertragungszeiten, um das Endspiel weltweit noch mehr Zuschauer/-innen an den Bildschirmen und im Internet zugänglich zu machen. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern", betont die UEFA weiter.
Der Geschäftsführer von "Football Supporters Europe", Ronan Evain, zeigte sich über die Neuerung äußerst zufrieden: "Dies ist ein willkommener Schritt für Fans, den wir voll und ganz unterstützen."
Der Wechsel der Anstoßzeit "spiegelt die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Fans wider" und ist ein Ergebnis der engen Zusammenarbeit der UEFA mit den "Football Supporters Europe."
Auch interessant: Champions-League-Finale 2026 live: Paris Saint-Germain vs. FC Arsenal in Budapest - Übertragung im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker
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