Ungeachtet des Lizenz-Chaos ist bei den Löwen offenbar der Sohn eines Weltstars im Anflug.

Spannende Meldung rund um 1860 München – und die hat ausnahmsweise einmal nichts mit dem Lizenz-Chaos zu tun.

Laut "Bild" ist Mathew Collins im Anflug zu den Löwen. Der 21-Jährige ist der Sohn von Musiker Phil Collins, der mit Songs wie "Another Day in Paradise" und "In the Air Tonight" Welthits landete.

Sein Sohnemann entschied sich dagegen für eine Karriere als Fußballer und startete im Alter von 16 Jahren durch. So war der Mittelfeldspieler unter anderem für die U19 von Hannover 96 und in Österreich bei WSG Tirol aktiv.

Zuletzt spielte Collins für den österreichischen Zweitligisten SV Austria Salzburg. Dem Bericht zufolge soll er bei den Löwen zunächst ein Probetraining absolvieren.