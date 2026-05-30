3. Liga
Trotz Lizenz-Chaos bei 1860 München: Sohn von Phil Collins im Anflug
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
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Videoclip • 01:19 Min
Ungeachtet des Lizenz-Chaos ist bei den Löwen offenbar der Sohn eines Weltstars im Anflug.
Spannende Meldung rund um 1860 München – und die hat ausnahmsweise einmal nichts mit dem Lizenz-Chaos zu tun.
Laut "Bild" ist Mathew Collins im Anflug zu den Löwen. Der 21-Jährige ist der Sohn von Musiker Phil Collins, der mit Songs wie "Another Day in Paradise" und "In the Air Tonight" Welthits landete.
Sein Sohnemann entschied sich dagegen für eine Karriere als Fußballer und startete im Alter von 16 Jahren durch. So war der Mittelfeldspieler unter anderem für die U19 von Hannover 96 und in Österreich bei WSG Tirol aktiv.
Zuletzt spielte Collins für den österreichischen Zweitligisten SV Austria Salzburg. Dem Bericht zufolge soll er bei den Löwen zunächst ein Probetraining absolvieren.
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Collins-Sohn zu 1860?
Das Problem: 1860 befindet sich aktuell am Abgrund, steht der Klub doch vor einem Lizenzentzug in der dritten Liga. Demnach müssten die Löwen bis zum 3. Juni satte 2,7 Millionen Euro auftreiben, ansonsten geht es runter in die Regionalliga.
Die Hoffnungen auf eine Lösung sinken rapide, dennoch muss Geschäftsführer Manfred Paula den zukünftigen Kader planen, weshalb nun Collins vorspielen soll.
Übrigens: Papa Phil Collins hat seine musikalische Karriere 2022 beendet und schaut seinem Sohn regelmäßig zu. Nimmt der Sänger also schon bald im Grünwalder Stadion Platz?
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