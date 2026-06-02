Am Mittwoch wird sich entscheiden wie die Finanzkrise bei 1860 München ausgeht. Wenn der Vereine keine Linzenz für die 3. Liga bekommt, droht der Zwangsabschied in die Regionalliga.

Das Drama um den TSV 1860 München geht weiter. Der Traditionsverein muss um den Verbleib im Profifußball zittern. Bis Mittwoch müssen die Löwen dem DFB ihre Liquidität beweisen und 2,7 Millionen Euro auftreiben.

Millioneninvestor Hasan Ismaik weigert sich allerdings, das Finanzloch, für das er angeblich selbst verantwortlich ist, zu schließen. Laut der "Süddeutschen Zeitung" hatte der Geldgeber Ende Mai kurzfristig bestehende Darlehensverträge mit 1860 gekündigt. Der Klub geht bereits rechtlich dagegen vor.

ran zeigt die neuesten Updates zum Lizenz-Drama bei den Löwen.