3. Liga
TSV 1860 München: Löwen eröffnen Fanshop mit Hubert Aiwanger - Liveticker zum möglichen Zwangsabstieg von 1860 München
Veröffentlicht:von ran.de
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Fußball: "4. Liga wäre das Beste" Netzreaktionen zur Finanzkrise von 1860
Videoclip • 02:31 Min
Am Mittwoch wird sich entscheiden wie die Finanzkrise bei 1860 München ausgeht. Wenn der Vereine keine Linzenz für die 3. Liga bekommt, droht der Zwangsabschied in die Regionalliga.
Das Drama um den TSV 1860 München geht weiter. Der Traditionsverein muss um den Verbleib im Profifußball zittern. Bis Mittwoch müssen die Löwen dem DFB ihre Liquidität beweisen und 2,7 Millionen Euro auftreiben.
Millioneninvestor Hasan Ismaik weigert sich allerdings, das Finanzloch, für das er angeblich selbst verantwortlich ist, zu schließen. Laut der "Süddeutschen Zeitung" hatte der Geldgeber Ende Mai kurzfristig bestehende Darlehensverträge mit 1860 gekündigt. Der Klub geht bereits rechtlich dagegen vor.
ran zeigt die neuesten Updates zum Lizenz-Drama bei den Löwen.
+++ 02. Juni, 12:01 Uhr: Löwen eröffnen Flughafen-Fanshop mit Hubert Aiwanger +++
Inmitten des gegenwärtigen Lizenz-Chaos lädt der TSV 1860 zur Eröffnung eines neuen Fan-Shops am Münchner Flughafen ein. Der neue Laden, direkt neben dem McDonalds, wird von einer Merchandising-Firma betrieben, an der Hasan Ismaik alle Anteile besitzt.
Zur Eröffnung eingeladen ist auch Hubert Aiwanger, der stellvertretende bayerische Ministerpräsident sowie Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie.
In der zugehörigen Pressemitteilung wird die Neueröffnung als "ein Zeichen für die Strahlkraft des bayerischen Fußballs über die Stadtgrenzen hinaus" gelobt.
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