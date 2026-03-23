Kaum war die Entlassung von Trainer Lukas Kwasniok bekannt, gab Said El Mala einen interessanten Post von sich.

Nur zwei Minuten später postete Said El Mala einen Post von sich, der ihn beim Jubel mit Sturmpartner Ragnar Ache zeigt. Feiert der 19-Jährige hier etwa öffentlich die Entlassung des Trainers?

Zufall oder nicht? Am gestrigen Sonntag um 19:08 Uhr gab der 1. FC Köln über Instagram die Trennung von Trainer Lukas Kwasniok bekannt.

El Mala und Kwasniok hatten schwieriges Verhältnis

Von den Mannschaftskameraden bekam dieser Post überraschend viel Zuspruch. Likes gab es dafür u.a. von Luca Waldschmidt, zudem schickte Linton Maina zwei Herzen. Denis Huseinbasic kommentierte den Beitrag und schrieb: "Bravo brate (deutsch: Bravo, Bruder)", dazu ebenfalls ein rotes Herz.

Es ist kein Geheimnis, dass El Mala und Kwasniok ein schwieriges Verhältnis hatten. Der Trainer bewertete den Spieler oft kritisch und brachte ihn vielfach von der Bank. Zuletzt allerdings bekam er wieder mehr Vertrauen, stand in vier der vergangenen fünf Bundesligaspiele in der Startelf und verbuchte dabei drei Tore und eine Vorlage.

Der Post lässt allerdings erahnen, dass das Verhältnis zwischen Spieler und Trainer dennoch ruiniert war.