Bundesliga
Borussia Dortmund vs. SC Freiburg: Bundesliga live im TV, Stream und Ticker
Veröffentlicht:von ran
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BVB - Netzreaktionen: Fans kritisieren Führungsetage nach Niederlage heftig
Videoclip • 01:35 Min
Am 31. Spieltag der Bundesliga empfängt Borussia Dortmund den SC Freiburg. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.
Borussia Dortmund befindet sich in einer schweren Phase der Saison. Die Borussen verloren jüngst zwei Bundesliga-Duelle in Folge und verdoppelten somit ihre Anzahl an Bundesliga-Niederlagen dieser Saison.
Zuletzt schwebte "Schwarz-Gelb" in einem luftleeren Raum. Keine Champions League, kein DFB-Pokal und keine Chance mehr auf die Meisterschaft. Dennoch will die Saison mit einer positiven Note beenden und richtet den Fokus auf eine Leistungssteigerung in den letzten Spielen.
"Wir sollten in den letzten vier Spielen zeigen, dass wir mit allem, was wir haben, gewinnen wollen. Wir wollen mit einem guten Gefühl aus der Saison gehen", sagte BVB-Boss Lars Ricken nach der Niederlage bei der TSG Hoffenheim. Dort hätte Dortmund die Champions-League-Teilnahme bereits klarmachen können. Gegen Freiburg hat der BVB nun die nächste Chance dazu. Mit einem Sieg wären die Borussen sicher in der "Königsklasse" dabei.
Im Gegensatz dazu spielt Freiburg sich gerade in einen Rausch. Mit den Siegen in Hin- und Rückspiel im Viertelfinale der Europa League gegen Celta Vigo hat das Team von Julian Schuster den Einzug in das Halbfinale bravourös geschafft und darf vom Titel träumen.
ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Bundesliga-Topspiel am Sonntagabend.
Borussia Dortmund vs. SC Freiburg: Live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?
Wettbewerb: Bundesliga, 31. Spieltag
Datum: 26. April 2026
Uhrzeit: 17:30 Uhr
Austragungsort: Signal Iduna Park (Dortmund)
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Borussia Dortmund empfängt Freiburg: Läuft die Bundesliga live im Free-TV?
Nein. Das Spiel zwischen dem BVB und dem SC Freiburg wird nicht im Free-TV übertragen.
Borussia Dortmund - SC Freiburg live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?
Das Bundesliga-Spiel ist am Sonntag um 17:30 Uhr auf DAZN zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.
Bundesliga live: Wo kann ich BVB vs. Freiburg im Livestream sehen?
Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei DAZN habt, könnt ihr den Stream via DAZN empfangen. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.
Freiburg zu Gast bei Borussia Dortmund: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga?
Einen Liveticker Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
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