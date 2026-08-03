Bayer Leverkusen: Mega-Profit für Werkself! Talent wechselt nach Italien

Juventus Turin bindet Leverkusens Youngster Kerim Alajbegovic bis 2031. Damit stach die "Alte Dame" Atalanta Bergamo aus, die als wahrscheinlichstes Ziel des Offensivtalents galten. Dem Werksklub bringt der Deal ein saftiges Transferplus.

Bayer Leverkusen erhält für Alajbegovic laut übereinstimmenden Medienberichten eine Sockelablöse von 30 Millionen Euro, die zuzüglich Boni auf bis zu 37 Millionen Euro ansteigen kann. Erst im vergangenen Sommer gab Bayer den 18-jährigen Bosnier an RB Salzburg ab, sicherte sich jedoch eine Rückkaufoption in Höhe von acht Millionen Euro. Diese aktivierten die Leverkusener im März dieses Jahres.

Zur Saison 2021/22 wechselte der gebürtige Kölner ablösefrei nach Leverkusen. Dort konnte er bis zu seinem Transfer zu RB Salzburg, der den Leverkusenern eine Summe von zwei Millionen Euro einbrachte, kein Spiel für die Profimannschaft verzeichnen. In der U19 von Bayer 04 kam das junge Talent in 78 Pflichtspielen auf 57 Torbeteiligungen.

Konkurrenz bei Bayer Leverkusen zu groß

Mit 14 Toren in 44 Spielen machte Alajbegovic bei den Salzburgern auf sich aufmerksam und konnte bei der WM 2026 mit einem Treffer für Bosnien und Herzegowina überzeugen.

Trotz seiner guten Leistungen erklärt Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes den Verkauf : "Kerim hat nach seiner Zeit bei uns im Nachwuchs zuletzt in Salzburg noch einmal große Schritte gemacht. Gleichzeitig mussten wir realistisch einschätzen, dass der Konkurrenzkampf in unserem Kader, gerade auch auf seinen bevorzugten Positionen, sehr groß ist. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf das Gesamtpaket des Transfers haben wir dem Wechsel nach Italien zugestimmt. Dass ein Spieler aus unserem Nachwuchs zu einem Klub wie Juventus wechselt, unterstreicht einmal mehr die hervorragende Arbeit unseres Leistungszentrums."

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