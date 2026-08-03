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Schalke 04: Robin Gosens verletzt sich bei Testspiel in Kassel - Ex-DFB-Star fällt wohl länger aus
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:45 Min
Der Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 muss rund um den Saisonstart wohl ohne Neuzugang Robin Gosens planen. Von einem anderen Profi gibt es bessere Nachrichten.
Eine Verletzung von Neuzugang Robin Gosens hat für einen Schreckmoment beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 gesorgt.
Der 24-malige Nationalspieler musste beim lockeren Testspielsieg seines neuen Vereins beim Regionalligisten Hessen Kassel (5:0) am Samstag nach einem Foulspiel schon früh den Platz verlassen.
Bereits in der ersten Spielminute wurde Gosens hart gefoult, 20 Minuten später ging es für den Linksverteidiger dann nicht mehr weiter.
Gosens fehlt wohl mehrere Wochen - Entwarnung bei Ljubicic
Nun berichtet die "Bild", dass sich Gosens sogar wohl schwerer verletzt haben soll und den Königsblauen deshalb mehrere Wochen fehlen dürfte.
Auch im Anschluss blieben die Schalker vom Verletzungspech verfolgt, Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic musste in der zweiten Hälfte ebenfalls angeschlagen ausgewechselt werden. Beim Österreicher gibt es laut "Bild" aber Entwarnung, er soll sich nicht schwerwiegender verletzt haben.
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