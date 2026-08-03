Schalke 04: Robin Gosens verletzt sich bei Testspiel in Kassel - Ex-DFB-Star fällt wohl länger aus

FC Bayern: Heiße Twerk-Show! Wer ist die Frau bei Michael Olise?

Der Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 muss rund um den Saisonstart wohl ohne Neuzugang Robin Gosens planen. Von einem anderen Profi gibt es bessere Nachrichten.

Eine Verletzung von Neuzugang Robin Gosens hat für einen Schreckmoment beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 gesorgt.

Der 24-malige Nationalspieler musste beim lockeren Testspielsieg seines neuen Vereins beim Regionalligisten Hessen Kassel (5:0) am Samstag nach einem Foulspiel schon früh den Platz verlassen.

Bereits in der ersten Spielminute wurde Gosens hart gefoult, 20 Minuten später ging es für den Linksverteidiger dann nicht mehr weiter.