Fußball
RB Leipzig: Wegen Yan Diomande - Marcel Schäfer kontert "sogenannten Transfer-Experten"
Veröffentlicht:von Oliver Jensen
ran Fußball
Fußball: Ruder-Party! Haaland dreht auf Donnarummas Hochzeit auf
Videoclip • 01:28 Min
Der Wechsel von Yan Diomando von RB Leipzig zu Real Madrid wurde von dem Transfer-Experten Fabrizio Romano bereits als fix vermeldet. RB-Sportchef Marcel Schäfer gefällt das überhaupt nicht.
Transfer-Experten sind den Verantwortlichen bei den Bundesliga-Vereinen teilweise ein Grauen. Sie veröffentlichen Nachrichten über Transfers, bevor diese eigentlich publik werden sollten. Manchmal sind sie auch ein bisschen voreilig und verbreiten dadurch Meldungen, die nicht der Wahrheit entsprechen.
Dies scheint jedenfalls die Meinung von Marcel Schäfer, dem Geschäftsführer Sport von RB Leipzig, zu sein. Grund für den Ärger: Der international angesehene Transfer-Experte Fabrizio Romano hatte bereits vermeldet, dass Yan Diomande zu Real Madrid wechselt.
Dies entspricht laut Schäfer nicht der Wahrheit. Bei "Sky" gab es daher nun die Retourkutsche: "Klar ist, dass der eine oder andere sogenannte Transfer-Experte schon vor - ich glaube - sieben bis zehn Tagen vermeldet hat, dass irgendetwas 'done' ist oder 'Here we Go'. So ist es halt einfach nicht. Da gehört viel dazu, da gehören Gespräche mit unterschiedlichen Beteiligten dazu. Und soweit ist es halt einfach noch nicht."
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Mittwoch, 05.08. 22:10 • WWE
WWE RAW im Stream
150 MinBald verfügbar
Mittwoch, 05.08. 22:10 • WWE
WWE RAW im Stream
150 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 06.08. 22:05 • WWE
WWE NXT im Stream
100 MinBald verfügbar
Donnerstag, 06.08. 22:05 • WWE
WWE NXT im Stream
100 Min
Diomande-Gerüchte: Schäfer will "gewisse Entwicklungen berücksichtigen"
Tatsächlich gibt es Uneinigkeit unter den Transfer-Experten, ob dieser Deal nun wirklich fix ist oder nicht. Laut "Sky" wurde der Transfer bislang nicht finalisiert. Diomande fehlt aktuell im Trainingslager, weil er krank ist.
Schäfer unterstrich noch einmal, dass Diomande weiterhin Spieler von RB Leipzig ist: "Wir haben klar betont, dass wir einen Spieler nicht nach einem Jahr abgeben möchte. Die klare Intention und das Bestreben ist da, den Kader für einen gewissen Zeitraum zusammenzuhalten."
Dennoch sei ein Transfer nicht auszuschließen, denn Schäfer betont: "Man muss immer gewisse Entwicklungen berücksichtigen. Hinterlegt ein Spieler einen Wechselwunsch? Wie steht der Spieler zur neuen Saison? Das heißt nicht, dass der Spieler entscheidet. Aber es ist wichtig zu wissen, wie er denkt und tickt."
Diomande war erst im vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro von CD Leganes zu den Sachsen gewechselt und hatte sich direkt zu einem der Überflieger der Bundesliga entwickelt. Am Ende stand er bei 13 Toren in 36 Pflichtspielen. Sein RB-Vertrag läuft noch bis 2030.
Auch interessant: FC Bayern München: Warum Uli Hoeneß Aussage von der "perfekten Transferperiode" (noch) nicht stimmt - Kommentar
Dir gefallen ran-News?
Weitere Bundesliga-News
Bundesliga
Gulacsi verlässt Leipzig nach elf Jahren - WM-Keeper kommt wohl.
Bundesliga
Gosens-Schock für Schalke: Neuzugang fällt wohl längere Zeit aus
Bundesliga
Design-Streit mit Werder: VfB prüft wohl juristische Schritte
Bundesliga
Mega-Profit für Werkself! Talent wechselt nach Italien
Bundesliga
FCB: Kompany warnt vor Nachlässigkeit
Bundesliga
Schalke 04: Zukunft von Edin Dzeko offiziell geklärt