Bayer Leverkusen hat einen Nachfolger für Kasper Hjulmand gefunden. Ein Spanier wird der neue Coach von Bayer 04.

Ein Spanier soll die Werkself reparieren: Bayer Leverkusen hat seine Trainerfrage für die kommende Saison gelöst und Carles Martínez verpflichtet. Das teilte Bayer am Donnerstag mit.

Der 42-Jährige tritt damit die Nachfolge des Dänen Kasper Hjulmand an, dessen Entlassung schon seit Wochen wahrscheinlich wirkte. Martínez kommt vom französischen Erstligisten FC Toulouse - und ist nach Meistertrainer Xabi Alonso der zweite Spanier auf der Bank des Werksklubs.

"Wir haben uns intensiv mit der Frage beschäftigt, welcher Trainer am besten zur nächsten Entwicklungsphase von Bayer 04 passt", sagt Sportchef Simon Rolfes in einer Pressemitteilung des Klubs.

"Carles Martinez hat in Toulouse zahlreiche junge Spieler erfolgreich weiterentwickelt und eine international geprägte Mannschaft zu einer starken Einheit geformt. Zu diesen wertvollen Erfahrungen bringt er eine hohe fachliche Kompetenz aus seiner Zeit in der Nachwuchsakademie des FC Barcelona mit nach Leverkusen."