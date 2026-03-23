Fußball
Borussia Dortmund: Nils-Ole Book könnte für den BVB zum absoluten Glücksgriff werden - ein Kommentar
Veröffentlicht:von Philipp Schmalz
ran Fußball Bundesliga
"BVB räumt auf!" - die Netzreaktionen zum Kehl-Aus
Videoclip • 02:03 Min
Nils-Ole Book ist neuer Sportdirektor beim BVB. Der Nachfolger von Sebastian Kehl könnte für den Klub zum Glücksgriff werden. Ein Kommentar.
Von Philipp Schmalz
Borussia Dortmund räumt weiter auf und stellt sich für die Zukunft neu auf!
Die Sommer-Abgänge von Julian Brandt, Niklas Süle und Salih Özcan stehen bereits seit einigen Wochen fest.
Kurz nach dem 3:2-Erfolg gegen den Hamburger SV trennte sich der Klub zudem mit sofortiger Wirkung von Sportdirektor Sebastian Kehl.
Mit Book präsentieren die Dortmunder nun eine Lösung, die vor allem eines signalisiert: Mut zum Perspektivwechsel.
Der BVB darf nicht länger auf "Stallgeruch" setzen
Denn genau daran mangelte es dem BVB in den vergangenen Jahren. Zu häufig setzte der Klub auf Personal mit "Stallgeruch".
Trainer wie Edin Terzic oder Nuri Sahin sowie Funktionäre wie Lars Ricken stehen exemplarisch für diesen Ansatz. Das stärkte zwar die Identifikation, hielt den Klub allerdings in bekannten Mustern gefangen, statt ihn voranzubringen. Der Verein verlor zunehmend den Mut zur Veränderung.
Mit Book durchbricht der BVB dieses Muster jetzt bewusst. Er ist nicht Teil des Dortmunder Systems und kann genau deshalb verkrustete Strukturen aufbrechen.
Frischer Wind an der Strobelallee war längst überfällig!
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Mit Book zurück zur BVB-DNA?
Was Book besonders auszeichnet: sein Gespür für Talente. Bei der SV Elversberg hat er bewiesen, dass er junge Talente erkennt und sie auf den richtigen Weg bringt.
Spieler wie Nick Woltemade, Fisnik Asllani oder Younes Ebnoutalib entwickelten sich im Saarland zu begehrten Top-Spielern.
Ein Modell, das perfekt zur BVB-DNA passt. Jahrelang galt der Klub als Sprungbrett für Top-Talente. Erling Haaland, Jude Bellingham, Ousmane Dembele und Co. sorgten dabei nicht nur für sportlichen Erfolg, sondern spielten dem Verein auch enorme Ablösesummen ein.
Mit Book hat der Klub endlich mal wieder eine mutige Entscheidung getroffen. Eine, die sich für den BVB als richtiger Glücksgriff erweisen könnte.