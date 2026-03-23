ran Fußball Bundesliga "BVB räumt auf!" - die Netzreaktionen zum Kehl-Aus Videoclip • 02:03 Min Link kopieren Teilen

Nils-Ole Book ist neuer Sportdirektor beim BVB. Der Nachfolger von Sebastian Kehl könnte für den Klub zum Glücksgriff werden. Ein Kommentar.

Von Philipp Schmalz Borussia Dortmund räumt weiter auf und stellt sich für die Zukunft neu auf! Borussia Dortmund: Trennung von Sebastian Kehl ist eine Chance für beide Seiten - ein Kommentar Die Sommer-Abgänge von Julian Brandt, Niklas Süle und Salih Özcan stehen bereits seit einigen Wochen fest. Kurz nach dem 3:2-Erfolg gegen den Hamburger SV trennte sich der Klub zudem mit sofortiger Wirkung von Sportdirektor Sebastian Kehl. Mit Book präsentieren die Dortmunder nun eine Lösung, die vor allem eines signalisiert: Mut zum Perspektivwechsel.

Der BVB darf nicht länger auf "Stallgeruch" setzen Denn genau daran mangelte es dem BVB in den vergangenen Jahren. Zu häufig setzte der Klub auf Personal mit "Stallgeruch". Trainer wie Edin Terzic oder Nuri Sahin sowie Funktionäre wie Lars Ricken stehen exemplarisch für diesen Ansatz. Das stärkte zwar die Identifikation, hielt den Klub allerdings in bekannten Mustern gefangen, statt ihn voranzubringen. Der Verein verlor zunehmend den Mut zur Veränderung. Mit Book durchbricht der BVB dieses Muster jetzt bewusst. Er ist nicht Teil des Dortmunder Systems und kann genau deshalb verkrustete Strukturen aufbrechen. Frischer Wind an der Strobelallee war längst überfällig!

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