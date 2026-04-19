Noch am Sonntagabend kann der FC Bayern den Titel in der Bundesliga vorzeitig perfekt machen. Aber wo würde sich das das aktuelle Team der Münchner im Ranking der frühesten Meister einreihen? ran hat die Antwort.

Dem FC Bayern ist die 35. Deutsche Meisterschaft kaum noch zu nehmen.

Nach der 1:2-Niederlage des einzig verbliebenen Rivalen Borussia Dortmund am Samstag bei der TSG Hoffenheim reicht den Münchnern schon ein Remis im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (ab 17:30 Uhr im Liveticker), um allerletzte Zweifel zu beseitigen.

Dann nämlich hätten sie neben den mindestens 48 Toren Vorsprung auch noch einen uneinholbaren Vorsprung von mindestens 13 Punkten vor den letzten vier Spieltagen auf den BVB.

Am 30. Spieltag sind bislang in der mehr als 60-jährigen Geschichte der Fußball-Bundesliga die wenigsten Teams Deutscher Meister geworden. Wo aber genau würde sich der FC Bayern der Saison 2025/26 in dieser Wertung einreihen?