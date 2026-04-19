Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Bundesliga

Bundesliga: Ranking der frühesten Meisterschaften - Wo würde sich der FC Bayern einreihen?

Aktualisiert:

von Tobias Wiltschek

ran Fußball Bundesliga

FC Bayern: Meisterfeier vor Pokal-Kracher gegen Leverkusen? Kompany verrät Pläne

Videoclip • 04:19 Min

Noch am Sonntagabend kann der FC Bayern den Titel in der Bundesliga vorzeitig perfekt machen. Aber wo würde sich das das aktuelle Team der Münchner im Ranking der frühesten Meister einreihen? ran hat die Antwort.

Dem FC Bayern ist die 35. Deutsche Meisterschaft kaum noch zu nehmen.

Nach der 1:2-Niederlage des einzig verbliebenen Rivalen Borussia Dortmund am Samstag bei der TSG Hoffenheim reicht den Münchnern schon ein Remis im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (ab 17:30 Uhr im Liveticker), um allerletzte Zweifel zu beseitigen.

Dann nämlich hätten sie neben den mindestens 48 Toren Vorsprung auch noch einen uneinholbaren Vorsprung von mindestens 13 Punkten vor den letzten vier Spieltagen auf den BVB.

Am 30. Spieltag sind bislang in der mehr als 60-jährigen Geschichte der Fußball-Bundesliga die wenigsten Teams Deutscher Meister geworden. Wo aber genau würde sich der FC Bayern der Saison 2025/26 in dieser Wertung einreihen?

Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn

  • Bald verfügbar

    Heute, 19:15 Uhr • Fussball

    Sportschau im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    45 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 19:15 Uhr • Fussball

    Sportschau im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    45 Min

  • Bald verfügbar

    Mittwoch, 22.04. 20:15 • Fussball

    DFB-Pokal: Halbfinale VfB Stuttgart - SC Freiburg im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    170 Min

    Bald verfügbar

    Mittwoch, 22.04. 20:15 • Fussball

    DFB-Pokal: Halbfinale VfB Stuttgart - SC Freiburg im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    170 Min

  • Bald verfügbar

    Mittwoch, 22.04. 20:15 • Fussball

    DFB-Pokal: Halbfinale Leverkusen - FC Bayern im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    170 Min

    Bald verfügbar

    Mittwoch, 22.04. 20:15 • Fussball

    DFB-Pokal: Halbfinale Leverkusen - FC Bayern im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    170 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

ran hat in der Historie gestöbert und zeigt die Top 15 in der Übersicht:

  • Platz 1: FC Bayern der Saison 2013/14 - 27. Spieltag

  • Platz 2: FC Bayern der Saison 2012/12 - 28. Spieltag

  • Platz 3 (geteilt): FC Bayern der Saison 2017/18 - 29. Spieltag

  • Platz 3 (geteilt): Bayer Leverkusen der Saison 2023/24 - 29. Spieltag

  • Platz 5 (geteilt): FC Bayern der Saison 2025/26 - 30. Spieltag (???)

  • Platz 5 (geteilt): FC Bayern der Saison 1972/73 - 30. Spieltag

  • Platz 5 (geteilt): FC Bayern der Saison 2002/03 - 30. Spieltag

  • Platz 5 (geteilt): FC Bayern der Saison 2014/15 - 30. Spieltag

  • Platz 9 (geteilt): Werder Bremen der Saison 1987/88 - 31. Spieltag

  • Platz 9 (geteilt): FC Bayern der Saison 1998/99 - 31. Spieltag

  • Platz 9 (geteilt): FC Bayern der Saison 2000/01 - 31. Spieltag

  • Platz 9 (geteilt): FC Bayern der Saison 2004/05 - 31. Spieltag

  • Platz 9 (geteilt): FC Bayern der Saison 2007/08 - 31. Spieltag

  • Platz 9 (geteilt): FC Bayern der Saison 2016/17 - 31. Spieltag

Mehr Bundesliga-News