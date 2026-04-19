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FC Bayern: Tottenham Hotspur trifft wohl Transfer-Entscheidung bei Joao Palhinha
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Die Tottenham Hotspur haben offenbar entschieden, dass die Kaufoption für Bayern-Leihgabe Joao Palhinha im Sommer nicht gezogen wird.
Der FC Bayern wird einen Leihspieler wohl nicht los. Laut Berichten von "Teamtalk" wird Joao Palhinha nicht über das Saisonende hinaus bei den Tottenham Hotspur bleiben.
Das Sorgenkind der Premier League, das aktuell gegen den Abstieg kämpft, soll demnach einen großen Kaderumbruch ohne den 30-Jährigen planen.
Vor zwei Jahren kam der defensive Mittelfelfspieler für rund 50 Millionen Euro vom FC Fulham in die bayerische Landeshauptstadt, doch nach einer enttäuschenden Saison wurde er vergangenen Sommer für fünf Millionen Euro an die "Spurs" verliehen. Der Tabellen-Achtzehnte nach dem 33. Spieltag in England soll sich nun dagegen entschieden haben, die Kaufoption zu ziehen, die offenbar bei 30 Millionen Euro liegen soll.
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FC Bayern: Kein Platz für Palhinha
Zwar kommt der Sechser in dieser Saison auf 39 Pflichtspiele, fünf Tore und drei Vorlagen für die Londoner, doch seit der Entlassung von Coach Thomas Frank im Februar passt der Portugiese nicht mehr in das neue System. Er steht anscheinend auch nicht alleine auf der Abschussliste der Spurs. Auch Innenverteidiger Cristian Romero, Torhüter Guglielmo Vicario, Linksverteidiger Destiny Udogie und Mittelfeldspieler Yves Bissouma sollen wohl zum Verkauf stehen.
Die Verantwortlichen des FC Bayern werden diese Nachrichten wohl nicht gerade erfreuen. In München sei wohl fest davon ausgegangen worden, dass Palhinha in England bleibt. Im aktuellen Team hat der Routinier keinen Platz, aber sein Arbeitspapier läuft noch bis 2028. Palhinha kam noch vor dem Amtsantritt von Trainer Vincent Kompany zum FCB, spielte unter ihm aber keine Rolle.
Nun droht den Münchnern höchstwahrscheinlich ein noch größeres Verlustgeschäft als ohnehin schon. Einen anderen Käufer zu finden, der bereit ist, 30 Millionen Euro zu zahlen, wird wohl sehr schwer. "Transfermarkt.de" beziffert Palhinhas Marktwert gegenwärtig auf 18 Millionen Eurp.
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