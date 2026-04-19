FC Bayern: Tottenham Hotspur trifft wohl Transfer-Entscheidung bei Joao Palhinha

Die Tottenham Hotspur haben offenbar entschieden, dass die Kaufoption für Bayern-Leihgabe Joao Palhinha im Sommer nicht gezogen wird.

Der FC Bayern wird einen Leihspieler wohl nicht los. Laut Berichten von "Teamtalk" wird Joao Palhinha nicht über das Saisonende hinaus bei den Tottenham Hotspur bleiben.

Das Sorgenkind der Premier League, das aktuell gegen den Abstieg kämpft, soll demnach einen großen Kaderumbruch ohne den 30-Jährigen planen.

Vor zwei Jahren kam der defensive Mittelfelfspieler für rund 50 Millionen Euro vom FC Fulham in die bayerische Landeshauptstadt, doch nach einer enttäuschenden Saison wurde er vergangenen Sommer für fünf Millionen Euro an die "Spurs" verliehen. Der Tabellen-Achtzehnte nach dem 33. Spieltag in England soll sich nun dagegen entschieden haben, die Kaufoption zu ziehen, die offenbar bei 30 Millionen Euro liegen soll.