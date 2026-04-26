Am 31. Spieltag der Bundesliga empfängt Borussia Dortmund den SC Freiburg. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Borussia Dortmund befindet sich in einer schweren Phase der Saison. Die Borussen verloren jüngst zwei Bundesliga-Duelle in Folge und verdoppelten somit ihre Anzahl an Bundesliga-Niederlagen dieser Saison.

Zuletzt schwebte "Schwarz-Gelb" in einem luftleeren Raum. Keine Champions League, kein DFB-Pokal und keine Chance mehr auf die Meisterschaft. Dennoch will die Saison mit einer positiven Note beenden und richtet den Fokus auf eine Leistungssteigerung in den letzten Spielen.

"Wir sollten in den letzten vier Spielen zeigen, dass wir mit allem, was wir haben, gewinnen wollen. Wir wollen mit einem guten Gefühl aus der Saison gehen", sagte BVB-Boss Lars Ricken nach der Niederlage bei der TSG Hoffenheim. Dort hätte Dortmund die Champions-League-Teilnahme bereits klarmachen können. Gegen Freiburg hat der BVB nun die nächste Chance dazu. Mit einem Sieg wären die Borussen sicher in der "Königsklasse" dabei.

Im Gegensatz dazu spielt Freiburg sich gerade in einen Rausch. Mit den Siegen in Hin- und Rückspiel im Viertelfinale der Europa League gegen Celta Vigo hat das Team von Julian Schuster den Einzug in das Halbfinale bravourös geschafft und darf vom Titel träumen.

Auch in der Bundesliga konnte man sich mit einem 2:1 gegen Heidenheim durchsetzen und rangiert damit nach 30 Spieltagen auf dem 7. Tabellenplatz.

ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Bundesliga-Topspiel am Sonntagabend.