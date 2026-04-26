FC Bayern: Max Eberl über Vincent Kompany - Pep war der "Dosenöffner"

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl überschüttet Trainer Vincent Kompany mit Lob - gibt aber auch zu, dass der Belgier nicht erste Wahl war. Auch zu Manuel Neuers Bayern-Zukunft äußert sich Eberl.

"Er ist ein Glücksfall für den FC Bayern. Er hat in den letzten 20 Monaten einen fantastischen Job gemacht. Und er ist einfach ein großartiger Mensch", sagte Eberl am Samstagabend im ZDF-Sportstudio.

Eberl gab zu, dass der Belgier im Sommer 2024 nicht die erste Wahl gewesen war. "Natürlich hatten wir vorher Absagen bekommen. Es ist kein Geheimnis mehr, dass Julian Nagelsmann ein Thema war, dass wir mit Ralf Rangnick gesprochen haben, dass wir mit Oliver Glasner gesprochen haben. Manche wollten auch Hansi Flick zurück", sagte Eberl.

Den Ausschlag für Kompany habe auch ein Anruf des langjährigen Vorstandschefs Karl-Heinz Rummenigge bei Ex-Coach Pep Guardiola gegeben.

"Als die Frage kam, ob wir uns sicher sind, habe ich Kalle gesagt: Ihr seid so eng mit Pep, ruf den an. Frage ihn, was er von ihm hält. Das war dann der Dosenöffner. Dann haben wir Vincent verpflichtet", so Eberl.

    Jetzt live

    Jetzt live • Fussball

    Sport 1 Bundesliga pur: Highlights der 1. und 2. Bundesliga

    Verfügbar auf Joyn

    240 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 11:00 Uhr • Fussball

    Sport 1 Doppelpass mit Felix Magath

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 19:15 Uhr • Fussball

    Sportschau im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    42 Min

    Bald verfügbar

    Mittwoch, 29.04. 19:55 • Fussball

    Women's Super League: FC Arsenal - Leicester City im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    125 Min

    Bald verfügbar

    Mittwoch, 29.04. 23:00 • Fussball

    Champions League-Highlights im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    45 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 03.05. 12:55 • Fussball

    Women's Super League: Manchester City – FC Liverpool im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    125 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 03.05. 16:15 • Fussball

    Champions League live: FC Bayern - FC Barcelona im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    140 Min

Max Eberl über Manuel Neuer: "Herausragende Saison"

Eberl äußerte sich im Sportstudio auch zur Zukunft von Torwart Manuel Neuer.

Der Manager ließ erneut durchblicken, dass der Rekordmeister den Vertrag mit dem 40-Jährigen wohl noch einmal verlängern würde.

"Manu spielt eine herausragende Saison. Er ist eine Legende des FC Bayern. Wenn er so spielt, wie er spielt, dann wüsste ich nicht, was im Weg steht, dass er ein Jahr dranhängt", so Eberl.

