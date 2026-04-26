Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund: Bundesliga live im TV, Livestream und Ticker

Am 32. Spieltag der Bundesliga empfängt Borussia Mönchengladbach die andere Borussia aus Dortmund. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Im Borussen-Duell stehen sich Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund gegenüber. Von den jüngsten fünf Spielen konnte die Fohlenelf kein einziges gewinnen, am vergangenen Spieltag kam die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski nicht über ein 0:0 beim VfL Wolfsburg hinaus.

Daher schwebt noch immer das Abstiegsgespenst rund um den Borussia-Park. Der BVB schwebte zuletzt in einem luftleeren Raum. Keine Champions League mehr, kein DFB-Pokal mehr und auch rechnerisch keine Chance mehr auf die Meisterschaft.

Das letzte Aufeinandertreffen entschied der BVB mit 2:0 für sich. Im Signal Iduna Park trafen kurz vor Weihnachten Julian Brandt und Maximilian Beier für die Elf von Trainer Niko Kovac.

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