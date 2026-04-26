Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

FC Bayern

FC Bayern München: Entscheidung um Nicolas Jackson laut Max Eberl gefallen

Aktualisiert:

von SID

ran Fußball Bundesliga

FC Bayern: Wutrede in Kabine? Vincent Kompany klärt auf

Videoclip • 02:42 Min

Im Sommer leihte der FC Bayern Nicolas Jackson als Backup für Harry Kane aus. Jetzt sieht es so aus, als wäre die Zukunft des Stürmers beim deutschen Rekordmeister geklärt.

Stürmer Nicolas Jackson wird den FC Bayern im Sommer wohl bereits wieder verlassen. Das bestätigte Max Eberl im "ZDF-Sportstudio".

Es laufe darauf hinaus, dass der Fußball-Rekordmeister die Kaufoption für den Senegalesen nicht ziehen werde, verriet der Sportvorstand.

- Anzeige -
- Anzeige -

FC Bayern: Kaufoption für Jackson wird wohl nicht gezogen

Jackson war im vergangenen Sommer vom FC Chelsea per Leihe nach München gewechselt. Auch eine mögliche Kaufpflicht wird nun nicht greifen, da Jackson eine vertraglich vereinbarte Anzahl an Spielen nicht erreichen wird.

In 29 Partien kommt der 24-Jährige, der meist als Backup für Stürmerstar Harry Kane agierte, für die Bayern auf zehn Treffer. Allerdings konnte der Stürmer auch in seinen Startelfeinsätzen nie nachhaltig überzeugen. Bei Chelsea besitzt Jackson noch einen Vertrag bis 2033.

Auch interessant: FC Bayern München: Kurioser Scouting-Fauxpas - Transfer-Option landet unfreiwillig im WhatsApp-Status

Aktuellste News