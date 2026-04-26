ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Wutrede in Kabine? Vincent Kompany klärt auf Videoclip • 02:42 Min Link kopieren Teilen

Im Sommer leihte der FC Bayern Nicolas Jackson als Backup für Harry Kane aus. Jetzt sieht es so aus, als wäre die Zukunft des Stürmers beim deutschen Rekordmeister geklärt.

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