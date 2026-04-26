FC Bayern München: Alphonso Davies am Scheideweg seiner Karriere

ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Fans euphorisch: "Baut Kompany eine Statue" Videoclip • 02:00 Min Link kopieren Teilen

Bayern-Star Alphonso Davies kommt seit seinem Comeback einfach nicht so richtig in Tritt. Nun liegen enorm wichtige Wochen vor dem Kanadier - und vielleicht sogar ein Abgang aus München?

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Kaum Einsätze über 90 Minuten für Davies seit seinem Comeback In Mainz konnte Davies kaum einmal auf links seine unnachahmlichen Flügelläufe zeigen, mit denen er vor seiner schweren Kreuzbandverletzung oft genug auch Weltklasse-Gegenspieler zur Verzweiflung brachte. Er war kurzum selbst auf dem besten Wege, der beste Linksverteidiger der Welt zu werden, dann kam der folgenschwere Kreuzbandriss. Seit er sich Ende 2025 sportlich zurückmeldete, kämpft Davies um Spielzeit und Form. Bislang durfte er seit seinem Comeback aber nur in zwei Pflichtspielen über die volle Distanz ran. Besonders in Schlüsselspielen musste sich Davies zuletzt mit recht wenig Einsatzminuten begnügen: 16 Minuten im Halbfinale des DFB-Pokals in Leverkusen, 45 bzw. 21 Minuten in den Champions-League-Duellen gegen Real Madrid.

Kompany-Lob für die Davies-Konkurrenten Umso wichtiger wäre es für Davies, bei den wenigen Einsatzminuten sportlich zu überzeugen. In Mainz gelang ihm das schon mal überhaupt nicht. Zumal sich während der langen Verletzungspause von Davies für FCB-Coach Kompany verlässliche Alternativen auf den Außenverteidiger-Positionen herauskristallisiert haben, die nun für den Rückkehrer den Konkurrenzkampf deutlich verschärfen. "Keiner von uns weiß, ob Konrad oder 'Stani' besser links oder rechts ist. Wenn Sie mich fragen, wer spielt am besten links und wer rechts von den beiden, ist es fast unmöglich zu beantworten. Für uns ist das ein Luxus", lobte Kompany zuletzt Laimer und Stanisic, die beide variabel auf links und rechts außen in der Viererkette eingesetzt werden können und das zuletzt offensichtlich zur großen Zufriedenheit des Belgiers erledigt haben.

Davies bei den Bayern: Langfristiger Vertrag, aber auch langfristige Zukunft? Damit dürfte Davies schon am Dienstag beim Halbfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris St. Germain (ab 21:00 Uhr im Liveticker) erst mal wieder nur ein Platz auf der Bank blühen. Und wie sieht es langfristig um die Perspektive von Davies an der Säbener Straße aus? Darüber gab es zuletzt unterschiedlich lautende Berichte. "Sport Bild" und "Sport 1" berichteten, dass ein Davies-Verkauf im Sommer 2026 durchaus ein realistisches Szenario sei, das Portal "Fichajes.net" vermeldete sogar ein angebliches Preisschild der Bayern von 60 Millionen Euro. FC Bayern München: Entscheidung um Nicolas Jackson laut Max Eberl gefallen "Sky" hielt in der Causa Davies dagegen, dem TV-Sender zufolge ist der Nationalspieler zwar nicht unverkäuflich, aber die Münchner würden ihn nicht aktiv zum Verkauf anbieten. Zudem soll auch der Spieler selbst, der noch einen Vertrag bis 2030 in München hat und 15 Millionen Euro Jahresgehalt kassieren dürfte, gar nicht erst über einen Wechsel nachdenken.

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