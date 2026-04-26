BVB-Fans trotz Gala am Limit: "Nicht zu ertragen!"

Am 31. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 hat bei Borussia Dortmund das US-Wunderkind Mathis Albert sein Debüt gefeiert.

Beim 4:0 (3:0)-Heimsieg von Borussia Dortmund am 31. Spieltag der Bundesliga gegen den SC Freiburg hat Trainer Niko Kovac für ein Debüt gesorgt.

Er wechselte gegen die Breisgauer in der 89. Minute den erst 16-jährigen US-Amerikaner Mathis Albert für Maximilian Beier ein.

Mit 16 Jahren, elf Monaten und fünf Tagen ist Albert damit der viertjüngste Spieler, der in der laufenden Bundesliga-Saison bislang auf dem Platz stand.

Bei Borussia Dortmund reiht sich Albert vereinsintern als historisch drittjüngster Bundesliga-Debütant hinter Youssoufa Moukoko (16 Jahre, ein Tag) und Nuri Sahin (16 Jahre, elf Monate, ein Tag) ein.