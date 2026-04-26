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Borussia Dortmund: 16 Jahre alter Mathis Albert feiert Bundesliga-Debüt gegen Freiburg
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:55 Min
Am 31. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 hat bei Borussia Dortmund das US-Wunderkind Mathis Albert sein Debüt gefeiert.
Beim 4:0 (3:0)-Heimsieg von Borussia Dortmund am 31. Spieltag der Bundesliga gegen den SC Freiburg hat Trainer Niko Kovac für ein Debüt gesorgt.
Er wechselte gegen die Breisgauer in der 89. Minute den erst 16-jährigen US-Amerikaner Mathis Albert für Maximilian Beier ein.
Mit 16 Jahren, elf Monaten und fünf Tagen ist Albert damit der viertjüngste Spieler, der in der laufenden Bundesliga-Saison bislang auf dem Platz stand.
Bei Borussia Dortmund reiht sich Albert vereinsintern als historisch drittjüngster Bundesliga-Debütant hinter Youssoufa Moukoko (16 Jahre, ein Tag) und Nuri Sahin (16 Jahre, elf Monate, ein Tag) ein.
Albert hat auch den deutschen Pass
Der in South Carolina geborene Albert ist auch im Besitz des deutschen und französischen Passes, weshalb er schon vor der Volljährigkeit in der Bundesliga auflaufen darf. Die Dortmunder holten das Wunderkind im Sommer 2024 aus der Nachwuchs-Akademie der MLS-Franchise LA Galaxy zur Borussia.
Vor seinem nun erfolgten Bundesliga-Debüt spielte Albert in der laufenden Saison bereits sehr erfolgreich für die Dortmunder U19 sowie in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West.
Durch seinen Einsatz für die zweite Mannschaft im Dezember 2025 in der Regionalliga gegen die Zweitvertretung des SC Paderborn stellte Albert auch einen Saisonrekord auf. Kein anderer eingesetzter Spieler war in der laufenden Spielzeit jünger als der US-Boy. Zum Zeitpunkt des Spiels gegen den SCP II war Albert 16 Jahre, sechs Monate und 15 Tage alt.
Im Sommer 2025 war der Teenager auch schon mit den BVB-Profis bei der FIFA Klub-WM in seiner Heimat USA, kam damals aber noch nicht zum Einsatz.
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