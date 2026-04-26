ran Fußball Bundesliga Dieter Hecking rügt Journalisten: "Unangemessen!" Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Zum Abschluss des 31. Spieltages fährt Borussia Dortmund einen souveränen Heimsieg gegen Freiburg ein. ran zeigt die Noten der BVB-Stars.

Gregor Kobel Während der sehr dominanten ersten Halbzeit des BVB ist Gregor Kobel nur einmal gefordert – durch einen Mitspieler. Guirassy unterläuft beinahe ein Eigentor, aber der Schweizer rettet in der 35. Minute durch einen starken Reflex. Beim Abseitstor von Kübler wäre er chancenlos gewesen. In der Nachspielzeit hält er dann die Null noch mal im Eins-gegen-Eins mit Irie fest. ran-Note: 3

- Anzeige -

- Anzeige -

Waldemar Anton Gewohnt resolut im Zweikampf und stark im Spielaufbau. Waldemar Anton macht gegen Freiburg einen guten Eindruck in der Innenverteidigung. ran-Note: 2

Nächste Fußball-Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 42 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 42 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 29.04. 19:55 • Fussball Women's Super League: FC Arsenal - Leicester City im Livestream Verfügbar auf Joyn 125 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 29.04. 19:55 • Fussball Women's Super League: FC Arsenal - Leicester City im Livestream Verfügbar auf Joyn 125 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 29.04. 23:00 • Fussball Champions League-Highlights im Stream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 29.04. 23:00 • Fussball Champions League-Highlights im Stream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Nico Schlotterbeck Auch der frühere Freiburger agiert am Sonntagabend sehr souverän und gewinnt die meisten Zweikämpfe. Zudem ist Nico Schlotterbeck auch im Spielaufbau über weite Strecken tadellos. ran-Note: 2

Ramy Bensebaini Der Algerier rückt für den verletzten Süle in die Startelf der Dortmunder und macht ein Klassespiel. Zunächst leitet Ramy Bensebaini durch einen weiten Ball das 1:0 durch Beier wunderbar ein. Das Tor zum 3:0 erzielt der Defensivmann in weiterer Folge dann selbst per Kopf nach einer Ecke. ran-Note: 1

- Anzeige -

- Anzeige -

Julian Ryerson Als rechter Schienenspieler sorgt der Norweger vor allem im ersten Durchgang recht oft für Druck nach vorne und leitet so Offensivaktionen der Gastgeber ein. Am dritten Tor ist Julian Ryerson dann direkt beteiligt, seinen Eckball verwertet Bensebaini per Kopf. ran-Note: 2

Jobe Bellingham Auffälliger Auftritt des jungen Engländers! Jobe Bellingham lässt sich im Spielaufbau oft zwischen die Verteidiger fallen und hat so viel Einfluss auf Tempo und Ideen von der letzten Linie aus. Auch nach vorne ist Dortmunds Top-Einkauf aus dem Sommer 2025 immer wieder gut integriert. Nach gut einer halben Stunde verpasst er sogar einen Treffer nach starkem Sololauf, sein Schuss wird gerade noch abgefälscht. ran-Note: 2

Marcel Sabitzer Der österreichische Nationalspieler agiert im Mittelfeldzentrum routiniert und erobert durch seine Aggressivität viele Bälle. Das zweite BVB-Tor leitet Marcel Sabitzer mit ein, weil er blitzschnell umschaltet und so den Konter der Gastgeber ermöglicht. ran-Note: 3

- Anzeige -

- Anzeige -

Maximilian Beier Als linker Schienenspieler ist der frühere Hoffenheimer auf etwas ungewohnter Position ein belebendes Element. Früh erzielt Maximilian Beier das Führungstor für den BVB. Vor dem zweiten Tor geht er konsequent in den Zweikampf, fälscht so eine Flanke der Freiburger entscheidend zu Mitspieler Sabitzer ab, der dann den Konter einleiten kann. ran-Note: 1

Julian Brandt Der schon feststehende Sommer-Abgang kommt für Chukwuemeka in die Anfangsformation der Borussia und hinterlässt einen durchaus guten Eindruck. Passsicher und durchaus ideenreich gestaltet Julian Brandt das Dortmunder Spiel besonders im ersten Durchgang. Zudem bereitet er mit einer Maßflanke das zweite Tor durch Guirassy sehenswert vor. ran-Note: 2

Samuele Inacio Der junge Italiener kommt für Svensson in die Startelf von Coach Kovac und auch er zeigt erfreuliche Ansätze in der Partie gegen den Sport-Club. Mit einer klugen Seitenverlagerung auf Brandt ist er direkt am zweiten Tor beteiligt. Ab und an übertreibt es Samuele Inacio anschließend etwas im Zweikampf, hat Glück, nicht schon im ersten Durchgang für einen Tritt gegen Eggestein Gelb zu sehen. ran-Note: 2

- Anzeige -

Serhou Guirassy Dortmunds Top-Torjäger kehrt im Vergleich zur Niederlage bei 1899 Hoffenheim in die Startelf zurück und rechtfertigt seine Aufstellung auch schon in der ersten Halbzeit durch seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0. Aufgrund der diesmal phasenweise sehr dominanten Spielweise der Gastgeber ist auch Serhou Guirassy viel öfter in Abschlusssituationen als zuletzt. Schon vor seinem Tor wird ein Volleyschuss im Strafraum gerade noch von Freiburgs Defensive geblockt. ran-Note: 2

Daniel Svensson Er kommt in der 74. Minute für Inacio ins Spiel und bereitet einige Minuten später das 4:0 von Silva vor. ran-Note: 2

Carney Chukwuemeka Der Engländer kommt in der 84. Minute für Brandt ins Spiel. ran-Note: ohne Bewertung

Fabio Silva Für den Stürmer beginnt der Arbeitstag ab der 84. Minute, er kommt für Guirassy rein. Kurz danach sorgt der Portugiese für den vierten Treffer. ran-Note: ohne Bewertung

Salih Özcan Für Salih Özcan geht es in der 88. Minute aufs Feld, der türkische Nationalspieler ersetzt Bellingham. ran-Note: ohne Bewertung