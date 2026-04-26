Der FC Bayern München setzt beim Design der Auswärtstrikots für die Saison 2026/27 wohl auf sehr viel Tradition.

Das Portal "Footy Headlines" hat das angebliche Auswärtstrikot des FC Bayern München für die Saison 2026/27 geleakt.

Dem Leak nach ist das Auswärtstrikot des Rekordmeisters für die kommende Saison überwiegend in Weiß gehalten. Damit bleibt man in der Grundfarbe dem aktuellen Auswärtstrikot treu.

An einigen Stellen gibt es aber als Kontrast Elemente in Navy-Blau und Rot. Die bekannten drei Streifen von Ausrüster Adidas sind in Navy-Rot-Navy gehalten.