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FC Bayern München: Auswärtstrikot der Saison 2026/27 geleakt - Retro-Offensive von Adidas
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 02:42 Min
Der FC Bayern München setzt beim Design der Auswärtstrikots für die Saison 2026/27 wohl auf sehr viel Tradition.
Das Portal "Footy Headlines" hat das angebliche Auswärtstrikot des FC Bayern München für die Saison 2026/27 geleakt.
Dem Leak nach ist das Auswärtstrikot des Rekordmeisters für die kommende Saison überwiegend in Weiß gehalten. Damit bleibt man in der Grundfarbe dem aktuellen Auswärtstrikot treu.
An einigen Stellen gibt es aber als Kontrast Elemente in Navy-Blau und Rot. Die bekannten drei Streifen von Ausrüster Adidas sind in Navy-Rot-Navy gehalten.
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FC Bayern: Rückkehr des e.V.-Emblems auf dem Trikot?
Nach 25 Jahren feiert wohl auch das klassische Bayern-Wappen ein Comeback auf dem Trikot. Der Leak zeigt das von 1966 bis 2002 verwendete Emblem mit dem Kürzel "e.V." ("eingetragener Verein"). Dies gilt für viele Fans der Münchner als starkes Symbol der traditionsreichen Vereinsgeschichte.
Passend ist auch das traditionelle Adidas-Logo auf dem Leak zu sein, was wohl Teil der Retro-Offensive für die Saison 2026/27 sein dürfte. Die Kombination aus dem früheren Bayern-Emblem und dem klassischen Adidas-Logo dürfte bei traditionsbewussten Fans sehr gut ankommen.
Dem Bericht nach soll das neue Auswärtstrikot der Münchner Ende Juli 2026 offiziell erhältlich sein.
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