Bundesliga: Restprogramme aller Klubs - wer hat die schwerste Schlussphase vor der Brust?

Die Bundesliga steuert auf ihr Saisonende zu. Bayern München steht als Meister fest. Manche Teams haben noch einiges zu gewinnen, andere haben viel zu verlieren. ran zeigt die Restprogramme aller 18 Klubs.

In den letzten Wochen der Bundesliga-Saison 2025/2026 steht noch viel auf dem Spiel. Vor allem das Rennen um die Champions-League-Plätze und der Abstiegskampf dürften für Spannung sorgen.

Im Frühjahr fallen die Entscheidungen. Während einige Vereine ihren Zielen noch hinterherhinken, gilt es für andere, ihren Platz zu verteidigen.

ran schaut auf die Restprogramme aller 18 Teams und zeigt anhand der Tabellenplatzierungen der ausstehenden Gegner, wer noch besonders schwere Aufgaben vor der Brust hat und wem eher noch eine Verbesserung winkt.

So ist der Stand nach den Samstagsspielen des 30. Spieltages.