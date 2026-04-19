Bundesliga
Bundesliga: Restprogramme aller Klubs - wer hat die schwerste Schlussphase vor der Brust?
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball Bundesliga
Bayern-Fans nach Meisterschaft getrollt! "Stimmung, wie in Wolfsburg"
Videoclip • 02:05 Min
Die Bundesliga steuert auf ihr Saisonende zu. Bayern München steht als Meister fest. Manche Teams haben noch einiges zu gewinnen, andere haben viel zu verlieren. ran zeigt die Restprogramme aller 18 Klubs.
In den letzten Wochen der Bundesliga-Saison 2025/2026 steht noch viel auf dem Spiel. Vor allem das Rennen um die Champions-League-Plätze und der Abstiegskampf dürften für Spannung sorgen.
Im Frühjahr fallen die Entscheidungen. Während einige Vereine ihren Zielen noch hinterherhinken, gilt es für andere, ihren Platz zu verteidigen.
ran schaut auf die Restprogramme aller 18 Teams und zeigt anhand der Tabellenplatzierungen der ausstehenden Gegner, wer noch besonders schwere Aufgaben vor der Brust hat und wem eher noch eine Verbesserung winkt.
So ist der Stand nach den Samstagsspielen des 30. Spieltages.
Platz 1: FC Bayern München (79 Punkte, 109:29 Tore)
1. FSV Mainz 05 (A)
1. FC Heidenheim (H)
VfL Wolfsburg (A)
1. FC Köln (H)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 14,25
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Platz 2: Borussia Dortmund (64 Punkte, 61:31 Tore)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 10,75
Platz 3: RB Leipzig (59 Punkte, 59:37 Tore)
Union Berlin (H)
Bayer Leverkusen (A)
FC St. Pauli (H)
SC Freiburg (A)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 10
Platz 4: VfB Stuttgart (56 Punkte, 62:42 Tore)
Werder Bremen (H)
TSG Hoffenheim (A)
Bayer Leverkusen (H)
Eintracht Frankfurt (A)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 8,5
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Platz 5: TSG Hoffenheim (54 Punkte, 59:44 Tore)
Hamburger SV (A)
VfB Stuttgart (H)
Werder Bremen (H)
Borussia Mönchengladbach (A)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 11,5
Platz 6: Bayer Leverkusen (52 Punkte, 60:41 Tore)
1. FC Köln (A)
RB Leipzig (H)
VfB Stuttgart (A)
Hamburger SV (H)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 8,25
Platz 7: SC Freiburg (43 Punkte, 44:48 Tore)
Borussia Dortmund (A)
VfL Wolfsburg (H)
Hamburger SV (A)
RB Leipzig (H)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 9
Platz 8: Eintracht Frankfurt (42 Punkte, 55:57 Tore)
FC Augsburg (A)
Hamburger SV (H)
Borussia Dortmund (A)
VfB Stuttgart (H)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 7,25
Platz 9: FC Augsburg (36 Punkte, 38:54 Tore)
Eintracht Frankfurt (H)
Werder Bremen (A)
Borussia Mönchengladbach (H)
Union Berlin (A)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 11,75
Platz 10: 1. FSV Mainz 05 (33 Punkte, 36:45 Tore)
FC Bayern München (H)
FC St. Pauli (A)
Union Berlin (H)
1. FC Heidenheim (A)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 11,5
Platz 11: Union Berlin (32 Punkte, 34:52 Tore)
RB Leipzig (A)
1. FC Köln (H)
1. FSV Mainz 05 (A)
FC Augsburg (H)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 8,5
Platz 12: 1. FC Köln (31 Punkte, 44:51 Tore)
Bayer Leverkusen (H)
Union Berlin (A)
1. FC Heidenheim (H)
FC Bayern München (A)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 9
Platz 13: Borussia Mönchengladbach (30 Punkte, 36:50 Tore)
VfL Wolfsburg (A)
Borussia Dortmund (H)
FC Augsburg (A)
TSG Hoffenheim (H)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 8,25
Platz 14: Hamburger SV (31 Punkte, 33:48 Tore)
TSG Hoffenheim (H)
Eintracht Frankfurt (A)
SC Freiburg (H)
Bayer Leverkusen (A)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 6,5
Platz 15: Werder Bremen (31 Punkte, 35:53 Tore)
VfB Stuttgart (A)
FC Augsburg (H)
TSG Hoffenheim (A)
Borussia Dortmund (H)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 5
Platz 16: FC St. Pauli (26 Punkte, 26:51 Tore)
1. FC Heidenheim (A)
1. FSV Mainz 05 (H)
RB Leipzig (A)
VfL Wolfsburg (H)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 12
Platz 17: VfL Wolfsburg (24 Punkte, 41:66 Tore)
Borussia Mönchengladbach (H)
SC Freiburg (A)
FC Bayern München (H)
FC St. Pauli (A)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 9,5
Platz 18: 1. FC Heidenheim (19 Punkte, 33:66 Tore)
FC St. Pauli (H)
FC Bayern München (A)
1. FC Köln (A)
1. FSV Mainz 05 (H)
Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 10
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