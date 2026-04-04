Enttäuschung für Borussia Mönchengladbach: Im Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht 1. FC Heidenheim kommen die "Fohlen" nicht über ein Remis hinaus.

Borussia Mönchengladbach hat den dritten Heimsieg in Serie und einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt verpasst. Die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski kam nicht über ein 2:2 (1:1) gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht 1. FC Heidenheim hinaus. Am Sonntag könnte das Polster auf den Abstiegs-Relegationsplatz 16 auf drei Punkte schmelzen.

Der erst 17 Jahre alte Jungstar Wael Mohya brachte die Gladbacher mit seinem ersten Heimtor in Führung (16.), Franck Honorat (74.) verhinderte immerhin die Niederlage. Kapitän Patrick Mainka (26.) und Marnon Busch (64.) hatten die Begegnung zwischenzeitlich für Heidenheim gedreht, die Gäste warten nun aber seit 15 Ligaspielen in Serie auf einen Sieg.

Polanski gönnte Toptorjäger Haris Tabakovic eine Pause. Nach der erfolgreichen WM-Qualifikation mit Bosnien und Herzegowina - inklusive langer Partynacht im Anschluss - saß der Stürmer zunächst auf der Bank, dafür begann Shuto Machino in der Spitze.

Die Gladbacher übernahmen die Spielkontrolle, ließen Ball und Gegner laufen - und luden die Gäste früh zu einer Großchance ein. Nach einem Fehlpass von Honorat konterte Heidenheim, den Schuss aus zentraler Position von Eren Dinkci blockte Rocco Reitz gerade rechtzeitig (7.).