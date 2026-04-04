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Borussia Mönchengladbach verpasst Heimsieg gegen Schlusslicht Heidenheim

Aktualisiert:

von SID

ran Fußball Bundesliga

FC Bayern: Trotz Sieg! Fans fordern drastische Konsequenzen vor Real

Videoclip • 02:04 Min

Enttäuschung für Borussia Mönchengladbach: Im Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht 1. FC Heidenheim kommen die "Fohlen" nicht über ein Remis hinaus.

Borussia Mönchengladbach hat den dritten Heimsieg in Serie und einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt verpasst. Die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski kam nicht über ein 2:2 (1:1) gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht 1. FC Heidenheim hinaus. Am Sonntag könnte das Polster auf den Abstiegs-Relegationsplatz 16 auf drei Punkte schmelzen.

Der erst 17 Jahre alte Jungstar Wael Mohya brachte die Gladbacher mit seinem ersten Heimtor in Führung (16.), Franck Honorat (74.) verhinderte immerhin die Niederlage. Kapitän Patrick Mainka (26.) und Marnon Busch (64.) hatten die Begegnung zwischenzeitlich für Heidenheim gedreht, die Gäste warten nun aber seit 15 Ligaspielen in Serie auf einen Sieg.

Polanski gönnte Toptorjäger Haris Tabakovic eine Pause. Nach der erfolgreichen WM-Qualifikation mit Bosnien und Herzegowina - inklusive langer Partynacht im Anschluss - saß der Stürmer zunächst auf der Bank, dafür begann Shuto Machino in der Spitze.

Die Gladbacher übernahmen die Spielkontrolle, ließen Ball und Gegner laufen - und luden die Gäste früh zu einer Großchance ein. Nach einem Fehlpass von Honorat konterte Heidenheim, den Schuss aus zentraler Position von Eren Dinkci blockte Rocco Reitz gerade rechtzeitig (7.).

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Gladbach lädt Heidenheim immer wieder ein

Das Heimteam versuchte es vermehrt über den linken Flügel, immer wieder stellten Jens Castrop und Mohya die gegnerische Abwehr vor Probleme. So auch nach etwas mehr als einer Viertelstunde: Castrop legte in die Mitte, Shootingstar Mohya erzielte dank kräftiger Mithilfe von Heidenheims Keeper Diant Ramaj sein zweites Saisontor.

Das Schlusslicht versteckte sich keineswegs, suchte immer wieder den Weg nach vorne. Dadurch ergaben sich aber teils riesige Lücken in der Abwehr. Doch weil die Borussia diese nicht konsequent ausnutzte, blieb Heidenheim dran - und Mainka erzielte zehn Minuten nach dem Rückstand per Kopf den Ausgleich.

Die Gastgeber spielten nun mit dem Feuer, weil sie sich trotz spielerischer Überlegenheit mit leichten Fehlern in Gefahr brachten. Torwart Moritz Nicolas verhinderte mit starken Paraden gegen Mathias Honsak (44.) und Mainka (45.+2) einen Rückstand zur Pause.

In Durchgang zwei plätscherte die Begegnung zunächst vor sich hin. Gladbach wollte, konnte aber nicht - und so wuchs auch die Unzufriedenheit auf den Rängen. Nach dem zweiten Heidenheimer Treffer durch Busch verschlechterte sich die Stimmung weiter. Gladbach war nun total verunsichert, Polanski reagierte und brachte Tabakovic. Kurz darauf sorgte Honorats abgefälschter Schuss für Jubel.

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