Fußball
Borussia Mönchengladbach verpasst Heimsieg gegen Schlusslicht Heidenheim
Aktualisiert:von SID
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Trotz Sieg! Fans fordern drastische Konsequenzen vor Real
Videoclip • 02:04 Min
Enttäuschung für Borussia Mönchengladbach: Im Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht 1. FC Heidenheim kommen die "Fohlen" nicht über ein Remis hinaus.
Borussia Mönchengladbach hat den dritten Heimsieg in Serie und einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt verpasst. Die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski kam nicht über ein 2:2 (1:1) gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht 1. FC Heidenheim hinaus. Am Sonntag könnte das Polster auf den Abstiegs-Relegationsplatz 16 auf drei Punkte schmelzen.
Der erst 17 Jahre alte Jungstar Wael Mohya brachte die Gladbacher mit seinem ersten Heimtor in Führung (16.), Franck Honorat (74.) verhinderte immerhin die Niederlage. Kapitän Patrick Mainka (26.) und Marnon Busch (64.) hatten die Begegnung zwischenzeitlich für Heidenheim gedreht, die Gäste warten nun aber seit 15 Ligaspielen in Serie auf einen Sieg.
Polanski gönnte Toptorjäger Haris Tabakovic eine Pause. Nach der erfolgreichen WM-Qualifikation mit Bosnien und Herzegowina - inklusive langer Partynacht im Anschluss - saß der Stürmer zunächst auf der Bank, dafür begann Shuto Machino in der Spitze.
Die Gladbacher übernahmen die Spielkontrolle, ließen Ball und Gegner laufen - und luden die Gäste früh zu einer Großchance ein. Nach einem Fehlpass von Honorat konterte Heidenheim, den Schuss aus zentraler Position von Eren Dinkci blockte Rocco Reitz gerade rechtzeitig (7.).
Kommende Fußball-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 19:05 Uhr • Fussball
Sportschau im Livestream
55 MinBald verfügbar
Heute, 19:05 Uhr • Fussball
Sportschau im Livestream
55 Min
- Bald verfügbar
Mittwoch, 08.04. 23:00 • Fussball
Champions League-Highlights im Stream
60 MinBald verfügbar
Mittwoch, 08.04. 23:00 • Fussball
Champions League-Highlights im Stream
60 Min
Gladbach lädt Heidenheim immer wieder ein
Das Heimteam versuchte es vermehrt über den linken Flügel, immer wieder stellten Jens Castrop und Mohya die gegnerische Abwehr vor Probleme. So auch nach etwas mehr als einer Viertelstunde: Castrop legte in die Mitte, Shootingstar Mohya erzielte dank kräftiger Mithilfe von Heidenheims Keeper Diant Ramaj sein zweites Saisontor.
Das Schlusslicht versteckte sich keineswegs, suchte immer wieder den Weg nach vorne. Dadurch ergaben sich aber teils riesige Lücken in der Abwehr. Doch weil die Borussia diese nicht konsequent ausnutzte, blieb Heidenheim dran - und Mainka erzielte zehn Minuten nach dem Rückstand per Kopf den Ausgleich.
Die Gastgeber spielten nun mit dem Feuer, weil sie sich trotz spielerischer Überlegenheit mit leichten Fehlern in Gefahr brachten. Torwart Moritz Nicolas verhinderte mit starken Paraden gegen Mathias Honsak (44.) und Mainka (45.+2) einen Rückstand zur Pause.
In Durchgang zwei plätscherte die Begegnung zunächst vor sich hin. Gladbach wollte, konnte aber nicht - und so wuchs auch die Unzufriedenheit auf den Rängen. Nach dem zweiten Heidenheimer Treffer durch Busch verschlechterte sich die Stimmung weiter. Gladbach war nun total verunsichert, Polanski reagierte und brachte Tabakovic. Kurz darauf sorgte Honorats abgefälschter Schuss für Jubel.
Mehr Bundesliga-News
Bundesliga
FC Bayern an Baumann dran? Jetzt spricht der Nationaltorhüter
Bundesliga
St. Pauli vergibt Big Points im Abstiegskampf
Bundesliga
VfB Stuttgart vs. HSV live: Zeigt Sky oder DAZN die Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker?
Bundesliga
Bayern-Noten: Zwei Jungstars brillieren - Probleme bei Neuer
Fußball
Bundesliga und Co.: So laufen die Meisterrennen in den europäischen Ligen - Sensation in Schottland?
Fußball-Bundesliga
Bundesliga: Warum findet am ersten April-Wochenende kein Spiel am Freitagabend statt?