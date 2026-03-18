Bundesliga: Darum findet am ersten April-Wochenende kein Freitagabendspiel statt

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: VAR-Ärger gegen Leverkusen - hat der Schiri diesen Elfer übersehen? Videoclip • 01:24 Min Link kopieren Teilen

Die Bundesliga kehrt am ersten April-Wochenende aus der Länderspielpause zurück. Ein Freitagsspiel wird es aber nicht geben.

Die Bundesliga geht in die heiße Saisonphase. Nach der Länderspielpause mit den beiden Testspielen der DFB-Elf gegen die Schweiz (27. März im Liveticker) und Ghana (30. März im Liveticker und auf Joyn) stehen die letzten sieben Spieltage der Saison 2025/26 an. Kostenlos streamen: Deutschland gegen Ghana am 30. März ab 20:45 Uhr auf Joyn Am 28. Spieltag fällt jedoch eine Besonderheit auf. Anders als gewohnt beginnt das Wochenende nicht mit dem üblichen Spiel am Freitagabend, sondern mit den Matches am Samstagnachmittag.

Die kommenden Bundesliga-Sendungen auf Joyn Bald verfügbar Sonntag, 22.03. 08:55 • Fussball Sport 1 Bundesliga pur: Highlights der 1. und 2. Bundesliga Verfügbar auf Joyn 125 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 22.03. 08:55 • Fussball Sport 1 Bundesliga pur: Highlights der 1. und 2. Bundesliga Verfügbar auf Joyn 125 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 22.03. 10:55 • Fussball Sport 1 Doppelpass im Livestream Verfügbar auf Joyn 125 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 22.03. 10:55 • Fussball Sport 1 Doppelpass im Livestream Verfügbar auf Joyn 125 Min Link kopieren Teilen

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Bundesliga: Darum gibt es am 28. Spieltag kein Freitagsspiel Der 28. Spieltag fällt auf das erste Osterwochenende. Am Freitag, den 3. April, ist Karfreitag. Traditionell findet an diesem Tag kein Bundesligaspiel statt. Doch warum ist das eigentlich so? Der Karfreitag ist in Deutschland ein stiller Feiertag. Daraus folgt, dass öffentliche Sportveranstaltungen in einigen Bundesländern nicht erlaubt sind. Folgerichtig werden die deutschen Profiligen an diesem Tag aussetzen. Zurückzuführen ist der Karfreitag auf die Kreuzigung Jesu. Im christlichen Glauben ist er einer der höchsten Feiertage des Kirchenjahres. Bayern München vs. Union Berlin live: Bundesliga im TV, Livestream & Liveticker

FC Bayern München: Sperre "wegen rohen Spiels" - so lange fehlt Nicolas Jackson

Bundesliga: An welchem Tag wird das Freitagsspiel ausgetragen? Am 28. Spieltag werden am Samstag um 15:30 Uhr sechs anstelle der üblichen fünf Partien steigen. Ansonsten läuft alles wie gewohnt. Um 18:30 Uhr steigt das Bundesliga-Topspiel, ehe am Sonntag um 15:30 Uhr und um 17:30 Uhr die letzten beiden Partien des Spieltags angepfiffen werden.

Bundesliga: Die Ansetzungen am 28. Spieltag im Überblick Samstag, 15:30 Uhr Freiburg – Bayern Werder – Leipzig Hoffenheim – Mainz Gladbach – Heidenheim Leverkusen – Wolfsburg HSV – Augsburg Samstag, 18:30 Uhr Stuttgart – Dortmund Sonntag, 15:30 Uhr Union Berlin - St. Pauli Sonntag, 17:30 Uhr Frankfurt - Köln

Bundesliga-Transfergerüchte: Kim rückt in den Fokus des FC Chelsea 14.03.2026, Fussball, 1. Bundesliga, 26. Spieltag Saison 2025 2026, Bayer Leverkusen - FC Bayern München, Min-Jae Kim (FC Bayern München) xRHR-FOTO TKx *** 14 03 2026, Soccer, 1 Bundesliga, Matchda... Minjae Kim (FC Bayern)

Der FC Chelsea beschäftigt sich laut Bayern-Insider Christian Falk mit einer möglichen Verpflichtung von Abwehr-Star Minjae Kim. Zwar liege noch kein konkretes Angebot vor, jedoch haben die "Blues" angeklopft. Der FC Bayern würde sich demnach ab 30 bis 40 Millionen Euro gesprächsbereit zeigen. Auch Tottenham, AC Mailand und Inter Mailand seien am Südkoreaner interessiert, ... RHR-Foto

Atalanta Bc vs FC Bayern Munchen Kim Min-jae of FC Bayern Munchen celebrates at the end of the UEFA Champions League Phase Round of 16 first leg match between Atalanta BC and between Atalanta BC an... Minjae Kim (FC Bayern)

...noch deutet aber nichts konkret auf einen Abschied hin. Laut Falk ist Kim auch ohne Stammplatz mit seiner Rolle in München zufrieden. Die Bayern schätzen den Innenverteidiger als starken ersten Backup, selbst wenn dieser dafür ein sehr deftiges Gehalt bezieht. Stand jetzt habe Kim nicht die Absicht, die Bosse über einen Wechselwunsch zu informieren. Marco Canoniero

Schlug in Leipzig voll ein: Yan Diomande Yan Diomande (RB Leipzig)

Leipzig-Youngster Yan Diomande zählt zu den großen Entdeckungen der Saison. Dies hat offenbar auch Manchester United festgestellt, die laut der spanischen Zeitung "Sport" Interesse am 19-Jährigen haben sollen. Demnach hätte der Flügelspieler die ManUnited-Bosse mit seiner "Schnelligkeit und Dribbelfähigkeit" beeindruckt. Allerdings läuft sein Vertrag bei RB bis Sommer 2030, sodass die mögliche Ablöse sehr hoch ausfallen dürfte. AFP/SID/RONNY HARTMANN

imago images 1073366474 Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul)

Victor Osimhen steht nun wohl doch auf dem Zettel des FC Bayern. Der Rekordmeister prüft laut "FussballTransfers", ob ein Transfer des nigerianischen Torjägers möglich sein könnte. Osimhen wurde dem FC Bayern bereits im Winter angeboten, allerdings lehnte Max Eberl einen Transfer damals noch ab. Nun beschäftigen sich die Münchner Verantwortlichen erneut mit dem Angreifer. Auch Osimhen selbst kann sich einen Wechsel nach München offenbar gut vorstellen. Neben dem FC Bayern zeigen allerdings auch andere Klubs Interesse - darunter mehrere Vereine aus Saudi-Arabien. IMAGO/Buzzi

imago images 1070297242 Luka Vuskovic (Hamburger SV)

Kann der HSV Innenverteidiger Luka Vuskovic halten? "Ich bin Überzeugungstäter. Natürlich glaube ich auch fußballromantisch an Dinge, die schwer vorzustellen sind", sagte Hamburgs Trainer Merlin Polzin der "Bild". Der Kroate ist von Tottenham Hotspur ausgeliehen und liegt bei einem Marktwert von 40 Millionen Euro. Dabei wähnt sich Polzin mit einem Trumpf in der Hand. "Wir wissen auch, was im November passiert..." Dabei spielt Polzin auf das Comeback von Lukas Bruder Mario Vuskovic nach Doping-Sperre an. IMAGO/HMB-Media

imago images 1072416668 Said El Mala (1. FC Köln)

Köln-Juwel Said El Mala steht bei einigen Klubs auf dem Zettel, einer wirbt aber wohl besonders intensiv um die Dienste des 19-Jährigen: Brighton & Hove Albion mit Trainer Fabian Hürzeler. Laut "Sky" plant der Premier-League-Klub im kommenden Sommer einen weiteren Vorstoß. Schon in den vergangenen beiden Transferfenstern hat der Klub demnach erfolglos wegen eines möglichen Transfers angefragt. Sein Vertrag in Köln läuft noch bis 2030. IMAGO/Revierfoto

Borussia Mönchengladbach v VfL Wolfsburg - Bundesliga Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach)

Borussia Mönchengladbach könnte im Sommer 2026 wohl Rocco Reitz verlieren. Laut "Sky" soll RB Leipzig großes Interesse am 23-Jährigen haben. Dem Bericht nach hat Reitz in seinem Kontrakt offenbar eine Ausstiegsklausel in Höhe von 28 Millionen Euro. Zudem gibt es wohl auch weitere Interessenten wie Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Brighton & Hove Albion. Reitz' Vertrag bei den "Fohlen" läuft noch bis Sommer 2028. 2025 Getty Images

Leicester City v Wrexham AFC - Sky Bet Championship Jeremy Monga (Leicester City)

Beim englischen Zweitligisten sorgt der erst 16-jährige Jeremy Monga für Aufsehen. Entsprechend sind schon einige Topklubs auf den Teenager aufmerksam geworden. Laut "Teamtalk" gehören auch der FC Bayern und Borussia Dortmund zu den Interessenten an Monga. Demnach sollen auch beide Klubs schon Gespräche mit dem Offensivspieler geführt haben, ... 2025 Getty Images

Leicester City v Wrexham AFC - Sky Bet Championship Jeremy Monga (Leicester City)

... der aufgrund der Statuten aber erst im Jahr 2027 nach Deutschland wechseln dürfte. Die Konkurrenz im Werben um den Engländer ist aber wohl riesig. Juventus Turin, Real Madrid und PSG haben wohl ebenfalls schon Kontakt zu Monga aufgenommen, auch die englischen Topklubs Liverpool und Tottenham seien hinter dem Toptalent her, heißt es. 2025 Getty Images

Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - DFB Cup: Round of 16 Julian Ryerson (Borussia Dortmund)

Landet ein BVB-Stammspieler beim FC Barcelona? Wie "Sky" berichtet, hat Barca offenbar ein Auge auf Julian Ryerson geworfen. Der Norweger soll demnach ein günstiger Ersatz für Jules Kounde sein, der in Katalonien vor dem Abgang steht. Erste Gespräche sollen demnach bereits stattgefunden haben. Ob der BVB einem Abgang jedoch zustimmen würde, ist offen. 2025 Getty Images 1 / 10



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Bundesliga: Wann steigt das erste Freitagabendspiel im April? Am 29. Spieltag wird es wieder ganz normal ein Freitagabendspiel geben. Um 20:30 Uhr kommt es zum Duell zwischen Augsburg und Hoffenheim Bundesliga: Der Spielplan

Bundesliga: Die Tabelle