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Bundesliga: Das Topspiel-Ranking - Welche Klubs spielen in dieser Saison am häufigsten am Samstagabend?

Veröffentlicht:

von Tobias Wiltschek

ran Fußball Bundesliga

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Videoclip • 02:37 Min

Seit Freitag steht fest, welche Teams in dieser Bundesliga-Saison am häufigsten für Topspiele am Samstagabend angesetzt wurden. Eine Analyse fördert Erstaunliches zutage.

Es sind in aller Regel die Partien, die die größte Aufmerksamkeit beim deutschen TV-Publikum auf sich ziehen: die sogenannten Topspiele am Samstagabend um 18:30 Uhr.

Wenn die Nachmittagsspiele vorbei sind, fokussiert sich das Interesse der deutschen Fußball-Fans auf diese eine Begegnung. Kein Wunder, dass Rechteinhaber "Sky" so viele attraktive Duelle wie möglich zu dieser Zeit übertragen will.

Nachdem die DFL am Freitag nun auch die letzten Spieltage dieser Bundesliga-Saison zeitgenau angesetzt hat, steht fest, welche Vereine am häufigsten in den Genuss kamen oder kommen, am Samstagabend antreten zu können.

Da ein Spieltag unter der Woche ausgetragen wurde und am letzten Spieltag traditionsgemäß alle Partien am Samstag um 15:30 Uhr angepfiffen werden, umfasst diese Saison 32 Topspiele.

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Bundesliga-Topspiel: Vier Teams nicht ein einziges Mal beteiligt

ran hat die Samstagabend-Ansetzungen der gesamten Spielzeit analysiert und erstaunliche Erkenntnisse gewonnen.

So waren oder sind nur 14 Klubs an den Topspielen in dieser Saison beteiligt. Die Partien von vier Vereinen - darunter mit Werder Bremen auch ein ehemaliger Europapokalsieger - wurden in dieser Saison nie am Samstagabend um 18:30 Uhr angesetzt.

Ein Aufsteiger mischt indes ganz weit vorne mit, was die Topspiel-Ansetzungen betrifft.

Um das folgende Ranking besser bewerten zu können, sei darauf hingewiesen, dass der VfB Stuttgart, der SC Freiburg und der 1. FSV Mainz 05 in dieser Saison für die Europa League oder die Conference League qualifiziert waren.

Diese Spiele werden grundsätzlich donnerstags ausgetragen, sodass die beteiligten Teams in den betreffenden Wochen der besseren Regeneration wegen jeweils erst am darauffolgenden Sonntag spielen. Daher gab es für die drei genannten Klubs von vornherein weniger Möglichkeiten, das Topspiel zu bestreiten.

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Die Topspiel-Teilnahmen aller 18 Bundesliga-Klubs

So oft standen oder stehen die Teams am Samstagabend um 18:30 Uhr auf dem Feld.

15. Platz (geteilt) - 1. FC Heidenheim

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15. Platz (geteilt) - Werder Bremen

0 Spiele

15. Platz (geteilt) - 1. FSV Mainz 05

0 Spiele

15. Platz (geteilt) - SC Freiburg

0 Spiele

11. Platz (geteilt) - VfL Wolfsburg

1 Spiel

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11. Platz (geteilt) - FC Augsburg

1 Spiel

11. Platz (geteilt) - 1. FC Union Berlin

1 Spiel

11. Platz (geteilt) - TSG Hoffenheim

1 Spiel

10. Platz - FC St. Pauli

2 Spiele

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8. Platz (geteilt) - Borussia Mönchengladbach

3 Spiele

8. Platz (geteilt) - VfB Stuttgart

3 Spiele

6. Platz (geteilt) - Hamburger SV

5 Spiele

6. Platz (geteilt) - Eintracht Frankfurt

5 Spiele

4. Platz (geteilt) - Bayer Leverkusen

7 Spiele

4. Platz (geteilt) - RB Leipzig

7 Spiele

3. Platz - 1. FC Köln

8 Spiele

1. Platz (geteilt) - Borussia Dortmund

10 Spiele

1. Platz (geteilt) - FC Bayern München

10 Spiele

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