Seit Freitag steht fest, welche Teams in dieser Bundesliga-Saison am häufigsten für Topspiele am Samstagabend angesetzt wurden. Eine Analyse fördert Erstaunliches zutage.

Es sind in aller Regel die Partien, die die größte Aufmerksamkeit beim deutschen TV-Publikum auf sich ziehen: die sogenannten Topspiele am Samstagabend um 18:30 Uhr.

Wenn die Nachmittagsspiele vorbei sind, fokussiert sich das Interesse der deutschen Fußball-Fans auf diese eine Begegnung. Kein Wunder, dass Rechteinhaber "Sky" so viele attraktive Duelle wie möglich zu dieser Zeit übertragen will.

Nachdem die DFL am Freitag nun auch die letzten Spieltage dieser Bundesliga-Saison zeitgenau angesetzt hat, steht fest, welche Vereine am häufigsten in den Genuss kamen oder kommen, am Samstagabend antreten zu können.

Da ein Spieltag unter der Woche ausgetragen wurde und am letzten Spieltag traditionsgemäß alle Partien am Samstag um 15:30 Uhr angepfiffen werden, umfasst diese Saison 32 Topspiele.