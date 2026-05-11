Xabi Alonso gilt seit längerem als Top-Kandidat auf den Trainerposten des FC Liverpool im Sommer. Die Reds haben aber offenbar Zweifel und nun sogar den Kontakt zu Real Madrid gesucht.

Der FC Liverpool ist offenbar unsicher, ob Xabi Alonso der geeignete Nachfolger für den angezählten Trainer Arne Slot ist, weshalb die Verantwortlichen mit Alonsos Ex-Verein Real Madrid telefoniert haben sollen.

Das berichtet die "AS". Demnach haben die Reds sich bei den Königlichen nach den Gründen für Alonsos Scheitern in Madrid erkundigt, da sie aktuell "Zweifel" hegen, ob ein Engagement Sinn ergibt.

Damit sind die Verantwortlichen in Liverpool nicht allein, auch Vereinslegende Steve Nicol hatte zuletzt seine Bedenken bezüglich Alonso geäußert: "Unter normalen Umständen hätte ich Alonso gesagt. Aber er ist bei Real Madrid kläglich gescheitert, und das muss man berücksichtigen", erklärte er bei "ESPN".