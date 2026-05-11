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FC Liverpool telefoniert wohl mit Real Madrid: "Zweifel" an Xabi Alonso?
Veröffentlicht:von ran.de
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El Clasico: Real Madrid wird zerlegt! Fans finden es "wunderschön"
Videoclip • 01:40 Min
Xabi Alonso gilt seit längerem als Top-Kandidat auf den Trainerposten des FC Liverpool im Sommer. Die Reds haben aber offenbar Zweifel und nun sogar den Kontakt zu Real Madrid gesucht.
Der FC Liverpool ist offenbar unsicher, ob Xabi Alonso der geeignete Nachfolger für den angezählten Trainer Arne Slot ist, weshalb die Verantwortlichen mit Alonsos Ex-Verein Real Madrid telefoniert haben sollen.
Das berichtet die "AS". Demnach haben die Reds sich bei den Königlichen nach den Gründen für Alonsos Scheitern in Madrid erkundigt, da sie aktuell "Zweifel" hegen, ob ein Engagement Sinn ergibt.
Damit sind die Verantwortlichen in Liverpool nicht allein, auch Vereinslegende Steve Nicol hatte zuletzt seine Bedenken bezüglich Alonso geäußert: "Unter normalen Umständen hätte ich Alonso gesagt. Aber er ist bei Real Madrid kläglich gescheitert, und das muss man berücksichtigen", erklärte er bei "ESPN".
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Xabi Alonso spielte selbst für Liverpool
Nach fast drei Jahren hatte Alonso im Sommer 2025 Bayer Leverkusen verlassen, um seinen Ex-Klub Real Madrid zu übernehmen. Nach acht Niederlagen aus 28 Spielen und Berichten über Unstimmigkeiten in der Kabine wurde er am 12. Januar 2026 aber bereits wieder gefeuert.
Seither wird Alonso immer wieder mit einer Anstellung beim FC Liverpool in Verbindung gebracht, für den er selbst viele Jahre als Spieler aktiv war. Dort dürfte die Amtszeit von Slot nach einem mageren Platz vier in der Liga im Sommer vorbei sein.
Neben Liverpool wird Alonso allerdings auch mit dem FC Chelsea und RB Leipzig in Verbindung gebracht.
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