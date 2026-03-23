Bundesliga: Darum gibt es am ersten April-Wochenende kein Spiel am Freitag
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von ran
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Videoclip • 01:24 Min
Die Bundesliga kehrt am ersten April-Wochenende aus der Länderspielpause zurück. Ein Freitagsspiel wird es aber nicht geben.
Die Bundesliga geht in die heiße Saisonphase. Nach der Länderspielpause mit den beiden Testspielen der DFB-Elf gegen die Schweiz (27. März im Liveticker) und Ghana (30. März im Liveticker und auf Joyn) stehen die letzten sieben Spieltage der Saison 2025/26 an.
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Bundesliga: Darum gibt es am 28. Spieltag kein Freitagsspiel
Der 28. Spieltag fällt auf das erste Osterwochenende. Am Freitag, den 3. April, ist Karfreitag. Traditionell findet an diesem Tag kein Bundesligaspiel statt.
Doch warum ist das eigentlich so?
Der Karfreitag ist in Deutschland ein stiller Feiertag. Daraus folgt, dass öffentliche Sportveranstaltungen in einigen Bundesländern nicht erlaubt sind. Folgerichtig werden die deutschen Profiligen an diesem Tag aussetzen.
Zurückzuführen ist der Karfreitag auf die Kreuzigung Jesu. Im christlichen Glauben ist er einer der höchsten Feiertage des Kirchenjahres.
Selbstredend wird auch in der 2. Bundesliga an Karfreitag nicht gespielt. Die ansonsten üblichen zwei Spiele werden am Sonntag (13:30 Uhr) nachgeholt. Hier werden fünf Partien stattfinden, während am Samstag wie gewohnt vier Begegnungen über die Bühne gehen.